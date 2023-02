പുലിക്കുവച്ച കെണിയില്‍ വീണത് കോഴിക്കള്ളൻ; അമ്പരന്ന് പ്രദേശവാസികൾ- വിഡിയോ

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷാഹർ ജില്ലയിലെ ബാസെന്ദ്വാ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അടുത്തകാലത്തായി പുലി ഇറങ്ങുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ ധാരാളമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതോടെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെണിയും സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കെണിയിൽ ഒടുവിൽ വന്നു കുടുങ്ങിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ഈ സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്

പുലി ശല്ല്യം രൂക്ഷമായതോടെ അതിനെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടാനായി കെണിക്കുള്ളിൽ ഒരു പൂവൻകോഴിയെയും കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനിടെയാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് ഒരു കോഴിക്കള്ളൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കോഴിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി ഇയാൾ കെണിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. ബന്ധിച്ച നിലയിലുള്ള കോഴിയായതിനാൽ അതിനെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പവുമായിരുന്നു.

അങ്ങനെ ഇയാൾ കോഴിയെ പിടിച്ചതും കെണിയുടെ വാതിൽ അടഞ്ഞ് ലോക്ക് വീണു. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കോഴിയെ പിടികൂടാൻ എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് തനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം മനസ്സിലായത്. ഭയന്നുപോയ അയാൾ സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാനായി ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ കൂടിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട കോഴിക്കള്ളനെ കണ്ടതോടെ കൂട്ടച്ചിരിയായി. പുലിക്കെണിയിൽ കടന്ന് കോഴിയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചതിന് നാട്ടുകാർ അയാളെ കണക്കിന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓടിക്കൂടിയവരിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംഭവമറിഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻതന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി ഇയാളെ തുറന്നു വിട്ടതായി സബ് ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായ രാധേശ്യാം പറയുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വിഡിയോ കണ്ടത്. എന്തായാലും കെണി കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനാൽ എത്രയും വേഗം പുലിയും ഇത്തരത്തിൽ കെണിയിലാകുമെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ.

English Summary: Man falls in trap for leopard after getting in cage to catch rooster