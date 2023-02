രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 30 കടുവകൾക്ക്; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍

രണ്ട് മാസംകൊണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍ ചത്തൊടുങ്ങിയത് മുപ്പത് കടുവകൾ എന്ന് കണക്കുകൾ. കടുവകൾ ചത്തൊടുങ്ങിയതിന് ആശങ്ക ആവശ്യമില്ലെന്ന് ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ജനുവരി, മാര്‍ച്ച ് മാസങ്ങളിൽ കടുവകൾ ചാകുന്നതിന് സാധ്യതയേറയാണന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കൻഹ, പന്ന, റാന്തമ്പോർ. പെഞ്ച്, കോർബോറ്റ്, സത്പുര, ഒറാങ്, കാസരിംഗ, സത്യമംഗലം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കടുവകളുടെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

മുപ്പതെണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ പതിനാറെണ്ണവും സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മധ്യപ്രദേശിലാണ്. രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഒന്‍പത് കടുവകൾ അവിടെ ചത്തതായാണ് കണക്കുകൾ. അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു കുഞ്ഞടക്കം ഏഴ് കടുവകൾ മരണപ്പെട്ടു. മധ്യപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും മരണനിരക്ക് കൂടുന്നത് അവിടെ കടുവകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതിനാലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മരണം കൂടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഏത് വർഷത്തെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാലും ജനുവരിയിലും മാർച്ചിലും മരണ നിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് അവർ മറ്റ് ഇടങ്ങൾ തേടി പോകുമ്പോൾ മറ്റ് കടുവകളുമായി സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ചത്തൊടുങ്ങാൻ കാരണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ കടുവകളുടെ എണ്ണം പ്രതിവർഷം ആറ് ശതമാനം ഉയരുകയാണന്നാണ് കണക്കുകൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യത്ത് 121 കടുവകളാണ് ചത്തത്. അതിൽ 34 എണ്ണവും മധ്യപ്രദേശിലായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 28 കടുവകളും ചത്തതായി കണക്കുകൾ പറയുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ മധ്യപ്രദേശില്‍ 270 കടുവകളും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 184 കടുവകളുമാണ് ചത്തത്.

English Summary: 30 Tigers Dead In 2 Months. Why India Is Witnessing A Spike In Death Of Tigers