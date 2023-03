ആക്രമിക്കാനെത്തിയത് കൂറ്റൻ കരടി, രക്ഷതേടി ഹൈക്കർ മരത്തിൽ; പിന്നാലെ കരടിയും, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച

കാടും മലയുമൊക്കെ താണ്ടി ദീർഘദൂരം കാൽനടയായി യാത്രചെയ്യുന്നവരാണ് ഹൈക്കർമാർ. കാടു കയറുന്ന ഹൈക്കർമാർ പലപ്പോഴും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അകപ്പെടാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. അപകടകാരിയായ കൂറ്റൻ കരടിയുടെ മുന്നിലകപ്പെട്ട ഹെക്കറിന്റെ ദൃശ്യമാണിത്. കരടി പിന്നാലെ വരുന്നതു കണ്ട ഇയാൾ ഉടൻതന്നെ സമീപത്തുകണ്ട് വലിയ മരത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ഇയാൾ മരത്തിലേക്ക് കയറിയത്. പിന്നാലെയെത്തിയ കരടിയും മരത്തിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി.

പിൻകാലുകളിൽ നിവർന്ന് നിന്ന് മരത്തിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച കരടി ഹൈക്കറുടെ കാലിൽ കടിച്ചുവലിക്കാനും ശ്രമം നടത്തി. മരത്തിനു മുളിലേക്ക് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറിയ കരടിയെ മുകളിലെ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാലു കൊണ്ട് തട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് കരടി പിൻമാറിയത്. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഈ അപൂർവ പോരാട്ടത്തിന്റെ ദൃശ്യം പകർത്തിയത്. ഓഡ്‌ലി ടെറിഫൈയിങ് എന്ന ട്വിറ്റർ പേജിലാണ് ദൃശ്യം പങ്കുവച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

English Summary: Man climbs a tree to escape bear attack, but here's what happened next