കൺമുന്നിൽ ഇര, ആക്രമണം ഭയന്ന് മാൻ; വെറുതെവിട്ട് കടുവ, അദ്ഭുതത്തോടെ കാഴ്ചക്കാർ– വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Twitter by Ramesh Pandey/ rameshpandeyifs