കഴുതപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചു; 72കാരന് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം

വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുക്കുന്നതിലാണ് അവസാനിക്കുക. ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമേ അവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ സാധിക്കാറുള്ളു. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം അപൂർവമായി മാത്രമേ സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ ഒരു കഴുതപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതിജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു കെനിയ സ്വദേശിയായ സീ മുസിലി എന്ന 72 കാരൻ. എന്നാൽ കഴുതപ്പുലിയുടെ ആക്രമണം സംഭവിച്ച് മൂന്നുവർഷത്തിനിപ്പുറം കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് സീ മരണമടഞ്ഞതായാണ് വാർത്ത.

സാവോ ഈസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ആനകളും പുലികളും സിംഹങ്ങളും കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുമടക്കം ധാരാളം വന്യമൃഗങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന മേഖലയാണിതെന്ന് കെനിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് സർവീസ് അറിയിക്കുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയാണ് സീയെ ആന ആക്രമിച്ചത്. ആനയുടെ ആക്രമണമേറ്റ ഉടൻ തന്നെ ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. മൂന്നുവർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്റെ കന്നുകാലികളെ ആക്രമിക്കാനെത്തിയ കഴുതപ്പുലിയെ തുരത്തുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ആക്രമണമേറ്റത്. പരുക്കുകളേറ്റെങ്കിലും അന്ന് ജീവഹാനി കൂടാതെ സീ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പശുവിനെ അന്ന് കഴുതപ്പുലി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് പതിവാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതേപ്പറ്റി പ്രദേശവാസികൾ പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും തക്കതായ നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സീയുടെ മരണത്തോടെ ആളുകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. സംഭവം നടന്നത് അറിഞ്ഞ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും കെനിയയുടെ ദേശീയ പതാക പുതപ്പിച്ച ശേഷം സീയുടെ ജഡം എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ. ഒടുവിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജഡം നീക്കം ചെയ്യാനായത്.

വന്യമൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെയും വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുന്നതിനു പുറമേ കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും പ്രദേശത്തു പതിവാണ്. സ്ഥലവാസികൾ വൈദ്യുതി വേലികൾ അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കിയിട്ടും ഈ സ്ഥിതിക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. പ്രശ്നക്കാരായ ആനകളെ വന്യജീവി വകുപ്പ് എല്ലാവർഷവും കൊല ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമല്ലെന്നും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്കു മാത്രമേ നയിക്കൂ എന്നും വന്യജീവി സംരക്ഷണ സംഘടനകൾ പറയുന്നു. അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ. ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കിറങ്ങുന്നതും മനുഷ്യനുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ആനകളുടെ എണ്ണം കുറയാനുള്ള കാരണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം വനപ്രദേശങ്ങളിൽ ജലദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ഭക്ഷണം കുറയുന്നതും ഇവ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതലായെത്താൻ കാരണമാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

