വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് കുരങ്ങൻ, നൊമ്പരക്കാഴ്ച

Grab Image from video shared on Youtube by OTV