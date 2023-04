ഫ്ലോറിഡയിൽ കാണാതായ 2 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ചീങ്കണ്ണിയുടെ വായിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ടെയ്‌ലൻ മോസ്‌ലി എന്ന രണ്ട് വയസുകാരനെ കാണാതായതായി സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ താമസസ്ഥലത്ത് ഒന്നിലധികം കുത്തേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത്.

ഇരുവരുടെയും മരണത്തില്‍ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്‍റെ പങ്ക് സംശയിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരുപത് വയസ് പ്രായമുള്ള അമ്മ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മകനെയും കാണാതാവുകയായിരുന്നു. അമ്മയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതിന് കുറച്ച് ദൂരം മാത്രം അകലെ നിന്നാണ് ഈ ചീങ്കണ്ണിയെ കണ്ടത്. വായില്‍ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കിട്ടിയത്. എന്താണ് കുട്ടിയുടെ മരണകാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണന്നും പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Body of a Missing 2-Year-Old Boy Is Found in an Alligator’s Jaws, Police Say