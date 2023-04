കാട്ടാനയെ തുറന്ന് വിടാന്‍ നീക്കം;പിഎം 2 ഇപ്പോൾ പരമ സാധു, പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ പിന്മാറി വനം വകുപ്പ്

വയനാട് ബത്തേരിയില്‍ നിന്നും പിടികൂടിയ പിഎം 2 കാട്ടാനയെ തുറന്നുവിടുന്നതിന്‍റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാന്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയെ രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ് വനംവകുപ്പ് മരവിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്നതോടെയാണ് പിന്‍മാറ്റം. കൂട്ടിലാക്കിയ വന്യമൃഗങ്ങളെ തിരികെ വിടുന്നത് ആലോചനയില്‍ പോലും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു വനംമന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രന്‍റെ പ്രതികരണം. പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബത്തേരിയില്‍ നിന്നും മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടിയ പിഎം 2 വിനെ കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിടുന്നതിന്‍റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രിസിന്‍സിപ്പല്‍ ചീഫ് കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഗംഗാസിങ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പാലക്കാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സിസിഎഫ് ചെയർമാനായ അഞ്ചംഗ സമിതിയോട് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

എന്നാല്‍ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ വനാതിര്‍ത്തി മേഖലകളില്‍ നിന്ന് വലിയ ഏതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ന്നു. ആനയെ തുറന്നുവിടരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബത്തേരി എംഎല്‍എ ഐ.സി ബാലകൃഷ്ണന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നല്‍കി. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ വിദഗ്ധ സമിതിയെ രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ് വനംവകുപ്പ് മരവിപ്പിച്ചു. വനംവകുപ്പ് പിടികൂടിയ മൃഗങ്ങളെ കാട്ടില്‍ തുറന്നുവിടുമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു വനംമന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ മാനന്തവാടിയില്‍ നടന്ന വനസൗഹൃദസദസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയില്‍ പറഞ്ഞത്. വന്യമൃഗശല്യം സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കാനും വനംവകുപ്പിന്‍റെ ഇടപെടലുകള്‍ വിശദീകരിക്കാനുമാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വനസൗഹൃദ സദസ്സുകള്‍ നടത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനത്തില്‍നിന്ന് വനംവകുപ്പ് പിന്നോട്ടുപോയത്.

പിഎം 2 ഇപ്പോൾ പരമസാധു

തമിഴ്നാട്ടിൽ അരി തിന്നും ആളെക്കൊന്നും അലറി വിളിച്ചു നടന്ന പിഎം 2 എന്ന പന്തല്ലൂർ മഖ്ന മുത്തങ്ങയിലെ കൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പമരമസാധു. കുളിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പരിചാരകരായ പാപ്പാൻമാരെ കാത്തുകഴിയുന്ന കുറുമ്പില്ലാത്ത മോഴ. ഇണക്കിയെടുക്കുന്നതിനും ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പിഎം 2 വിനെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൂറ്റൻ മരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇഴ തീർത്ത കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ പാപ്പാൻമാരും ഇറങ്ങും.

കൂട്ടിനകത്തു നിന്നു തന്നെ പിഎം 2 വിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകും. കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും . അരി റാഗി, ചെറുപയർ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കരിമ്പ്, പുല്ല്, വാഴ എന്നിവയുമെല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട്. കൂട്ടിനു പുറത്തിറക്കാൻ പാപ്പാൻമാർക്ക് ഇനി പുറത്തു കയറുന്ന ചടങ്ങു കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളു.ഇത്തരത്തിൽ 82 നാൾ കൂട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ‘രാജ’ യെന്നു പേരിട്ടു വിളിച്ച കാട്ടുമോഴയാനയെ ആണ് വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നു വിടാൻ വനംവകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത്.

