വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പെരുമ്പാമ്പുകൾ; ഉടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്ധർ

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഇരവിഴുങ്ങി വീർത്ത വയറുമായി കൂറ്റൻ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്ബെയ്നിലുള്ള ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. രണ്ടു മീറ്റർ നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പ് ബ്രഷ്ടെയ്ൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പോസമുകളെ അകത്താക്കിയ ശേഷം പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനു മുൻപ് മറ്റൊരു വീട്ടുമുറ്റത്ത് സ്ഥിരമായി എത്തിയിരുന്ന ഒരു പോസത്തെ പെരുമ്പാമ്പ് ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പെരുമ്പാമ്പുകൾ കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പാമ്പുപിടുത്തവിദഗ്ധർ നല‍കുന്നത്.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ശൈത്യകാലം പിടിമുറുക്കുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പാമ്പുകളുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. മുട്ടകൾ വിരിയുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരതേടി പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങും. അതിനാൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുള്ള വീടുകളിലെ ഉടമസ്ഥർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് സ്നേക്ക് ക്യാച്ചേഴ്സ് ബ്രിസ്ബേൻ ആൻഡ് ഗോൾഡ്കോസ്റ്റ് എന്ന സംഘടന ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുന്നത്. വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടുകൾ പാമ്പുകൾക്ക് കയറാനാകാത്ത വിധത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

മുയലുകൾ, ഗിനി പന്നികൾ, കോഴികൾ തുടങ്ങി ചെറു മൃഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വീട്ടുമുറ്റത്തോ പരിസരങ്ങളിലോ പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ പരിഭ്രാന്തരാവുകയോ അവയെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗമെന്നും പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. പാമ്പുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അവ തനിയെ മാറിപ്പോവുകയാണ് പതിവ്. നേരെമറിച്ച് അവയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

ശൈത്യകാലം അടുക്കുന്നതിനാൽ പെരുമ്പാമ്പുകളെയാണ് കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. തണുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അവ താരതമ്യേന വലിയ മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാലമാണിത്. തണുപ്പുകാലത്ത് ശരീര ഭാരവും കൊഴുപ്പും നിലനിർത്താൻ അവ ഈ മാർഗമാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പാമ്പുകൾ കൂടുതലുള്ള മേഖലകളിൽ വീടുകളുടെ വാതിലുകളോ അവയ്ക്ക് കയറാനാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ജനാലകളോ തുറന്നിടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. വീടിനകത്ത് വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുണെങ്കിൽ പാമ്പുകൾ അവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞെത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

അതേസമയം രണ്ടു പോസമുകളെ അപ്പാടെ അകത്താക്കിയ പാമ്പിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കാഴ്ച കണ്ട് ഭയം തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പ്രതികരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കം ചിലരാവട്ടെ വീടിനു ചുറ്റും പോസമുകളുടെ ശല്യം അധികമായതിനാൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അവയുടെ എണ്ണം കുറയുമല്ലോ എന്ന തരത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്.

