തീറ്റയെടുക്കാനാവാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് 2 മാസം ;കൊമ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റി, കൊച്ചയ്യപ്പന് ആശ്വാസം

കൊമ്പുകള്‍ കൂട്ടിമുട്ടിയതു കാരണം തീറ്റയെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ കൊല്ലത്തെ കൊച്ചയ്യപ്പന്‍ എന്ന നാട്ടാനയുടെ കൊമ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റി. കൊമ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വനംവകുപ്പ് നേരത്തെ അനുമതി നല്‍കിയെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ സേവനം വൈകിയിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡോക്ടറും എത്തിയാണ് കൊമ്പു മുറിച്ച നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് തീറ്റ എടുത്തു വായിൽ വയ്ക്കാൻ ആകാതെ രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി കൊച്ചയ്യപ്പൻ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. പാപ്പാന്മാര്‍ പട്ടയും പഴങ്ങളുമൊക്കെ വായിലേക്ക് വച്ച് കൊടുത്തായിരുന്നു ആനയുടെ വിശപ്പടക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തും കൊമ്പ് കൂട്ടിമുട്ടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചയ്യപ്പന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു.

English Summary: Kochayyappan freed from the misery of interlocked tusks