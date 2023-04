മുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി വീറോടെ ആക്രമിച്ച് കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ്; വഴുതിമാറി ജെയ്, അദ്ഭുതരക്ഷ

Grab Image from video shared on Instagram by jayprehistoricpets