കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയുടെ ആയുസ് എത്രയാണ്...? നൂറ് വയസിന് മുകളിൽ ആനയ്ക്ക് ആയുസ് ലഭിക്കാറുണ്ടോ? സാധ്യത വളരെയേറെ കുറവാണ്. എന്നാല്‍ നൂറുവയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള ഒരാനയുണ്ട്. വേറെ എങ്ങുമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ പന്നയിലാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആനയെന്ന വിശേഷണത്തിനര്‍ഹയായ വത്സല എന്ന പിടിയാനയുളളത്. 100 വർഷത്തിന് മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ ഏക ആനയും ഈ വത്സല തന്നെയാണ്.

നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും 1971ലാണ് വത്സല മധ്യപ്രദേശിലെത്തിയത്. 1993 ല്‍ വത്സലയെ പന്നാ കടുവാ സങ്കേതത്തിൽ എത്തിച്ചു. പ്രായം കൂടുതലായതിനാല്‍ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേക പരിചരണമാണ് വത്സലക്ക് നല്‍കി വരുന്നത്. പ്രായാധിക്യം മൂലം വത്സലയുടെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റ് ആനകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആഹാരവും തിളപ്പിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കിയ വെള്ളവുമാണ് കൊടുത്തുപോരുന്നത്. വത്സലക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരു കൂടും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2019ൽ മരിച്ച ചെങ്ങല്ലൂർ ദാക്ഷായണിയുടെ പ്രായമാണ് വത്സല മറികടന്നത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആന എന്ന പേജിൽ ദാക്ഷായണി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. വത്സലയെ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വത്സലയുടെ ജനന രേഖകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതും തെളിവുകളുടെ അഭാവവുമാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടാൻ വത്സലക്ക് തടസമാണ്.

English Summary: Here’s ‘the oldest & the only elephant to be living beyond 100 years’