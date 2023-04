അമിത മദ്യപാന ആസക്തിക്ക് ചികിത്സ തേടി നായ; സംഭവം ബ്രിട്ടനിൽ

മദ്യപാനം നിർത്തുന്നതിനുള്ള ചികിത്സ ഇന്നു ലോകത്തിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു വൈദ്യമേഖലയാണ്. പല ആളുകളും അമിത മദ്യപാനം നിർത്താനായി ഇത്തരം ചികിത്സകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവം നടന്നു. ഇവിടെ മുഴുക്കുടി നിർത്താനായി ചികിത്സയ്ക്കെത്തിച്ചത് ഒരു നായയെയാണ്.

ബ്രിട്ടനിലെ പ്ലൈമൗത്തിലുള്ള കൊകോ എന്ന രണ്ടുവയസ്സുള്ള നായയ്ക്കാണ് ചികിത്സ വേണ്ടിവന്നത്. ലാബ്രഡോർ ഇനത്തിൽപെട്ട നായയാണ് കൊക്കോ. ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ മദ്യപിച്ച ശേഷം മദ്യത്തോടെ ഗ്ലാസ് വെളിയിൽ വച്ച് ഉറങ്ങുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ഗ്ലാസിൽ ഇരുന്ന ഈ മദ്യം കുടിച്ചാണ് കൊകോയിൽ മദ്യപാനശീലം വളർന്നത്.

വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു നായയ്ക്കും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. താമസിയാതെ ഉടമസ്ഥൻ മരിച്ചു. അനാഥരായ ഈ നായകളെ ഏറ്റെടുക്കാനായി ബ്രിട്ടനിലെ വുഡ്സൈഡ് ആനിമൽ വെൽഫയർ ട്രസ്റ്റ് മുന്നോട്ടുവന്നു. ഇരു നായകൾക്കും മദ്യപാനാസക്തിയുണ്ടെന്ന് ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. കൊകോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള നായ താമസിയാതെ മരിച്ചു. തുടർന്ന് കൊകോയെ തീവ്രചികിത്സയ്ക്കു വിധേയനാക്കി. 4 ആഴ്ചകളോളം നായയ്ക്ക് സെഡേഷൻ നൽകി മയക്കിക്കിടത്തി. മദ്യപാനം വിടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനായായിരുന്നു ഇത്.

ഇപ്പോൾ കൊകോ മെച്ചപ്പെട്ട ശാരീരിക ആരോഗ്യം നേടിത്തുടങ്ങിയെന്ന് വുഡ്സൈഡ് ആനിമൽ വെൽഫയർ ട്രസ്റ്റിലെ മൃഗഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. ശാരീരികമായി ആരോഗ്യനില വളരെ മെച്ചപ്പെടുകയും മദ്യം ഇല്ലാതെ കഴിയാനാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .എന്നാൽ മാനസികമായും കൊകോ കരുത്തുനേടാനുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. നില മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷം ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്നാൽ കൊകോയെ കൈമാറാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. മദ്യം ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് നായകൾക്ക് കേടാണ്. ചെറിയ അളവിലുള്ള മദ്യം പോലും അവയിൽ വിപരീതഫലം ചെയ്യുമെന്നും മൃഗരോഗ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

