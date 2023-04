കരടിയുടെ വലുപ്പം, കുറുകിയ കാലുകൾ; ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത് അജ്ഞാത ജീവി, കണ്ടെത്താൻ അധികൃതർ

മനുഷ്യന്റെ കൺമുന്നിൽ വന്നുപെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അനേകം ജീവികൾ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അത്തരത്തിൽ ഒന്നാവുമോ സന്ദർശകരിൽ ഒരാളുടെ കാമറയിൽ പതിഞ്ഞത് എന്ന അമ്പരപ്പിലാണ് ടെക്സസിലെ ബെൻസ്റ്റെൻ - റിയോ ഗ്രാൻഡേ വാലി സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. രാത്രി സമയത്ത് സന്ദർശകൻ പകർത്തിയ ചിത്രത്തിൽ കണ്ട ജീവി ഏതെന്നാണ് ഇവരെ കുഴക്കുന്നത്. ഇത് ഏതിനത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ് പാർക്ക്.

കരടിയുടെയത്ര വലുപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ കരടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രൂപവുമാണ്. ഇത് ഒരു പുതിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് അജ്ഞാത ജീവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പാർക്ക് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സമീപത്തുള്ള മൃഗശാലയിൽ നിന്നും ഓടിവന്ന ഏതെങ്കിലും മൃഗമാണോയെന്നും അതല്ല പാർക്കിലെ ഏതെങ്കിലും റെയ്ഞ്ചർ മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള കുപ്പായമിട്ട് ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്നതാകുമോ എന്നുമുള്ള രസകരമായ സംശയംവരെ പാർക്ക് അധികൃതർ പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതു തന്നെയാണെങ്കിലും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിയെ അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ കാണാനായതിന്റെ സന്തോഷവും ഇവർ പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്തായാലും ജീവിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും തിരിച്ചറിയാനായാൽ ഉടൻ തന്നെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകാനും പാർക്ക് അധികൃതർ മറന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം സന്ദർശകൻ പകർത്തിയ ചിത്രമായതിനാൽ ഇത് പാർക്കിന്റെ ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അജ്ഞാത ജീവിയുടെ ചിത്രം സഹിതമുള്ള പോസ്റ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജനശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തു. ഈ ജീവി ഏതാവും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ആളുകൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കൻ ബാഡ്ജർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരടി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാവാം ഇതെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും പ്രതികരണം. അതേസമയം ഈ ജീവി ഒരു ബീവറോ, നീർനായയോ ആണെന്ന തരത്തിലും പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും അജ്ഞാത ജീവിയുടെ വലുപ്പം എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനാവാത്തതിനാൽ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചിലരുടെ മറുപടി. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിലെ വിദഗ്ധർക്ക് പോലും കണ്ടെത്താനാവാത്ത ജീവിയെ പൊതുജനങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നവരും കുറവല്ല.

എന്തായാലും പോസ്റ്റിന് വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതിലെ സന്തോഷവും പാർക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും അഭിപ്രായംപോലെ അതൊരു അമേരിക്കൻ ബാഡ്ജർ തന്നെയാവാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പാർക്ക് അധികൃതരും. എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ ബാഡ്ജറുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അത്ര സാധാരണമല്ല എന്നും പോസ്റ്റിൽ കുറിക്കുന്നുണ്ട്.

