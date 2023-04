നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന് പകരം കമ്പുകൾകൊണ്ട് കുട്ടിയാനയുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി അമ്മയാന; അവിശ്വസനീയം ഈ കാഴ്ച

ആനകളുടെ ബുദ്ധിശക്തി മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യരെപ്പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപടി മുകളിലോ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അവ സ്നേഹം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്തും അവയ്ക്ക് അപകടം പറ്റുകയോ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനുമൊക്കെ അപ്പുറം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ജീവൻ വെടിഞ്ഞ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി കുട്ടിയാനയുടെ രൂപം കമ്പുകൾകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു അമ്മയാന.

ജാക്വി നോട്ടാറിയൽ എന്ന വ്യക്തി ക്രൂഗർ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ നിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രമാണിത്. തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരുകൂട്ടം സിംഹങ്ങൾ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് കൊന്നതിന്റെ ദുഃഖം സഹിക്കാനാവാതെ കഴിയുകയായിരുന്ന അമ്മയാനയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി കമ്പുകൾകൊണ്ട് രൂപം ഉണ്ടാക്കിയത്. കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ അമ്മയാന നിരവധിതവണ ഉച്ചത്തിൽ ചിഹ്നം വിളിച്ചിരുന്നു. ആ കാഴ്ച തന്നെ ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നെന്ന് ജാക്വി പറയുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്പസമയത്തിനകം അമ്മയാന ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ അടുക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

തുടക്കത്തിൽ കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അല്പസമയത്തിനുശേഷം ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രൂപം കണ്ടതോടെ ജാക്വി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അദ്ഭുതപ്പെട്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് കുട്ടിയാനയ്ക്ക് സമാനമായ അതേ രൂപത്തിലാണ് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അമ്മയാന അടുക്കി വച്ചത്. ആനകൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒപ്പമുള്ളവയോടും ഹൃദയബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം ആഴത്തിലാണ് അവയുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് ഇതിലും മികച്ച ഉദാഹരണമില്ല.

ഏറെ മണിക്കൂറുകൾ ചിലവിട്ടാണ് അമ്മയാന കുട്ടിയാനയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. കുട്ടിയാനയുടെ തുമ്പികൈയ്ക്കും കൊമ്പുകൾക്കും സമാനമായ ആകൃതിയിൽ വലിയ മരക്കൊമ്പുകൾ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഒടുവിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം അതിനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞായി കരുതി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ആ രൂപത്തിനരികിൽ ആന ചിലവിടുകയും ചെയ്തു. ഒരു ആന ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നതിനാൽ ആ സമയമത്രയും അദ്ഭുതത്തോടെയാണ് താൻ ചിലവിട്ടതെന്നും ജാക്വി പറയുന്നു.

അമ്മയാനയുടെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാനായി അദ്ദേഹം പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെയെത്തി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം ആന ഈ രൂപത്തിനരികിൽ എത്തുന്നതും അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ചിഹ്നം വിളിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നീട് ആന അവിടേക്ക് പതിവായി വരാതായി. എന്നാൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പൂർണമായും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അമ്മയാന ഓരോ തവണയും ആ വഴി പോകുമ്പോഴെല്ലാം കുഞ്ഞിനോട് യാത്ര പറയുന്നതുപോലെ വിറകുരൂപം നോക്കി അല്പസമയം നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Grieving Elephant Builds her Baby Elephant out of Sticks