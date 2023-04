ഫാമിനുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയത് കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ്; അകത്താക്കിയത് നൂറിലധികം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും താറാവുകളെയും

തായ്‌ലൻഡിലെ യുഡൺ താനിയിൽ കോഴികളെയും താറാവുകളെയും വളർത്തുന്ന ഫാം നടത്തുകയാണ് 58 കാരനായ ചയ്വിചിറ്റ് സെറീറ്റോ എന്ന വ്യക്തി. എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഫാമിലെ കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നു കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും താറാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വലിയ തോതിൽ കാണാതാവുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമല്ല ചില അവസരങ്ങളിൽ മുട്ടകൾ കാണാതാവുകയോ കേടുപാടുകളോടെ അവശേഷിക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. സമീപവാസിയുടെ വളർത്തു നായയാവാം ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് സെറീറ്റോ കരുതിയിരുന്നത്.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച സെറിറ്റോ തന്നെ കള്ളനെ കണ്ടെത്തി. അന്നേദിവസം രാത്രി സമയത്ത് കൂടിനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ കൂറ്റനൊരു പെരുമ്പാമ്പ് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നു താഴേക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് സെറിറ്റോ കണ്ടത്. പാമ്പിന്റെ വലുപ്പം കണ്ട് അല്പമൊന്ന് പകച്ചു പോയെങ്കിലും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവന് ആപത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ മനസ്സാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുത്ത് പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധരെ വിവരം അറിയിച്ചു. സവാങ്ങ് മേറ്റ താമസെറ്റ് റസ്ക്യൂ യൂണിറ്റിനെയാണ് സെറിറ്റോ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.

അധികം വൈകാതെ പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. 13 അടി നീളമാണ് പെരുമ്പാമ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിടികൂടിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ ഏറെ അകലെയുള്ള വനമേഖലയിലേക്ക് തുറന്നു വിടുകയായിരുന്നു. സെറിറ്റോയുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ പതിവയി അകത്തു കയറിയിരുന്ന പെരുമ്പാമ്പ് നൂറിൽപരം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും താറാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമാണ് ഇക്കാലയളവിനുള്ളിൽ അകത്താക്കിയിരുന്നത്.

വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പാണെങ്കിലും ഇരയെ കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ നിമിഷനേരംകൊണ്ട് ചുറ്റിവരിഞ്ഞ് ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ പെരുമ്പാമ്പുകൾ അതിവിദഗ്ധരാണ്. സ്വന്തം വായയെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ജീവികളെവരെ കൊലപ്പെടുത്തി വിഴുങ്ങാനാവും എന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. പെരുമ്പാമ്പുകളിൽ തന്നെ റെറ്റിക്യുലേറ്റഡ് പൈതണുകളും ബർമീസ് പൈതണുകളുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളെ അകത്താക്കുന്നത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കോഴികളും ചെറു പക്ഷികളുമൊക്കെ ഇവയുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണവുമാണ്.

എന്നാൽ ഇവയിൽ ഏത് ഇനമാണ് സെറിറ്റോയുടെ ഫാമിൽ കടന്നുകൂടിയത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. പാമ്പിനങ്ങളിൽ വച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ളവയാണ് റെറ്റിക്യുലേറ്റഡ് പൈതണുകൾ. 21 അടി നീളത്തിൽ വരെ ഇവ വളരും. അതേസമയം ബെർമിസ് പൈതണുകളുടെ ശരാശരി നീളം 12 മുതൽ 16 അടി വരെയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബർമീസ് പൈതണുകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായതിനാൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയിൽ അവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Python That Ate 100 Chickens and Ducks Captured After Terrorizing Farm