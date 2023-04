കറങ്ങുന്ന കൊയ്ത്തു യന്ത്രത്തിൽ കടിച്ചുവലിച്ച് വമ്പൻ ചീങ്കണ്ണി; ഭയന്നുവിറച്ച് കർഷകൻ–വിഡിയോ

പുലികളെയും സിംഹങ്ങളെയുമൊക്കെ പോലെ അതിവേഗം പാഞ്ഞെത്തി ഇര പിടിക്കാറില്ലെങ്കിലും ചീങ്കണ്ണികളും മുതലകളും ഒരുപക്ഷേ അവയെക്കാളും അപകടകാരികളായ ജീവികളാണ്. മുതലയുടെ വാലിന്റെ പ്രഹരമേറ്റ് പരുക്കുണ്ടാകുന്നതു മുതൽ ജലാശയങ്ങളിൽവച്ച് അവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൈകാലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെക്കുക്കുറിച്ചും മരണപ്പെടുന്നവരെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുമാത്രം ചീങ്കണ്ണിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കർഷകൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന വിഡിയോയാണ് അമേരിക്കയിലെ ലൂസിയാനയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്.

തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചീങ്കണ്ണിയുടെ ആക്രമണം നേരിട്ടത്. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ തന്റെ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു കർഷകൻ. ഇതിനിടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ചീങ്കണ്ണിയുടെ സമീപത്തു കൂടി അദ്ദേഹം യന്ത്രം ഓടിച്ചു നീക്കി. പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനത്തിൽ ചീങ്കണ്ണി യന്ത്രത്തിന്റെ മൂർച്ഛയേറിയ ബ്ലേഡുകളിൽ സ്വന്തം പല്ലുകൾ കൊണ്ട് കടിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ചീങ്കണ്ണിയെ കണ്ട പരിഭ്രാന്തിയിൽ യന്ത്രം നിർത്തിയ കർഷകൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സാന്നിധ്യം വീണ്ടെടുത്ത് അത് പിന്നോട്ട് ഓടിച്ചു നീക്കി. എന്നാൽ അപ്പോഴും യന്ത്ര ബ്ലേഡിൽ നിന്നും കടിവിടാതിരുന്ന ചീങ്കണ്ണി വാഹനം പിന്നോട്ടെടുത്തതോടെ വായുവിലേക്ക് അതേ നിലയിൽ ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ചീങ്കണ്ണി ബലമായി കടിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അതിനെ താഴെയിറക്കാനായി അദ്ദേഹം വാഹനം മുന്നോട്ടെടുത്തു. ശരീരം വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുട്ടിയ തക്കത്തിന് ചീങ്കണ്ണി പിടിവിടുകയായിരുന്നു.

അതിനുശേഷം വേഗത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വാഹനവുമായി സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങി. അല്പംനിമിഷം കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനും ചീങ്കണ്ണിയുടെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അതേസമയം സമ്മിശ്രമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് വിഡിയോയിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ചീങ്കണ്ണിയുടെ വലുപ്പം കണ്ടാണ് ചിലർക്ക് അതിശയം. ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കർഷകന്റെ അവസ്ഥ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയം തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ കർഷകനല്ല മറിച്ച് ചീങ്കണ്ണിയാണ് ഭാഗ്യംകൊണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തിയത് എന്നാണ് മറ്റുചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത്ര വേഗത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യന്ത്ര ബ്ലേഡുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട അതിന് അപകടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ദൂരത്തിൽ നിന്നുതന്നെ ചീങ്കണ്ണിയുടെ വാല് ദൃശ്യമാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ വാദം. വിഡിയോ പകർത്തി വൈറലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വാഹനം മുന്നോട്ടെടുത്തത് എന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.

