രണ്ട് പാമ്പുകളെ വെറും കൈകൊണ്ട് പിടികൂടി യുവതി; ഭയന്നുവിറച്ച് കാഴ്ചക്കാർ–വിഡിയോ

പാമ്പുകളെ ഭയമില്ലാത്തവർ വിരളമാണ്. വിഷമില്ലാത്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണെങ്കിൽ പോലും പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ അവയെ സമീപിക്കാൻ ആരായാലും ഒന്ന് മടിക്കും. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർക്കാവട്ടെ പാമ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹരമാണ്. പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും തെല്ലും ഭയമില്ലാതെ അവയെ പിടികൂടുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും പുറത്ത് വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയം തോന്നുന്ന രണ്ടു വലിയ പാമ്പുകളെ ഒരേസമയം വെറും കൈകൊണ്ട് പിടികൂടുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അവയുടെ വലുപ്പം കണ്ട് യുവതിയുടെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് പലരും.

കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്താണ് രണ്ട് പാമ്പുകൾ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് കിടന്നത്. ഇത് കണ്ട് അവിടേക്ക് എത്തിയ യുവതി ഏതാനും സെക്കന്റുകൾ അവയെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. അതിനുശേഷം സമയം കളയാതെ നേരെ അവയുടെ അരികിലേക്കെത്തി. അപ്പോഴേക്കും പാമ്പുകൾ വേർപ്പെട്ട് രണ്ട് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവയിൽ ഒന്നിനെ ഇടം കൈകൊണ്ട് പിടികൂടിയ യുവതി വലംകൈ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാമ്പിന്റെ വാലിലും പിടുത്തമിട്ടു. ഇവ ഏതിനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകളാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഇതിനിടെ പാമ്പുകൾ തലയുടെഭാഗം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റെയർകേയ്സിന്റെ അടിയിലേക്ക് നീക്കി. രണ്ടു കൈകളും ഉപയോഗിച്ച് അവയെ വലിച്ച് പുറത്തേക്കെടുക്കാനായിരുന്നു യുവതിയുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള പാമ്പുകളെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഇവരുടെ മുഖത്തില്ല. ഇടയ്ക്ക് തലമുടി ഒതുക്കാനായി പാമ്പുകളുടെ വാലുകൾ ഒരു കൈയിലേക്ക് മാറ്റി പിടിക്കുന്നതും കാണാം. പാമ്പുകളാവട്ടെ രക്ഷപ്പെടാനായി പരാക്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ ഒരു കൈകൊണ്ട് തന്നെ യുവതി രണ്ടു പാമ്പുകളെയും സ്റ്റെയർകേസിനടിയിൽ നിന്നും വലിച്ച് പുറത്തേക്കെടുത്തു.

എന്നാൽ ഇതിനിടെ ഒരു പാമ്പ് കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി. മനസ്സാന്നിധ്യം കൈവിടാതെ യുവതി അതിനു പിന്നാലെ ചെന്ന് രണ്ടാമതും പിടികൂടുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. വിഡിയോ ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ നിസ്സാര കാര്യം എന്ന മട്ടിലുള്ള യുവതിയുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ട് ഇവർ യഥാർഥത്തിൽ മനുഷ്യജീവി തന്നെയാണോ എന്ന് പോലും അദ്ഭുതത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതേസമയം ഇത് പാമ്പുകളെ പിടികൂടി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നും യുവതി അമിത ആത്മവിശ്വാസം മൂലം സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരുണ്ട്.

പാമ്പുകൾ ഇണചേരുകയായിരുന്നുവെന്നും അവയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച യുവതി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നുമാണ് മറ്റു ചിലരുടെ വാദം. വിഡിയോയിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്നും വാലുകളിൽ പിടിച്ച് അതിശക്തിയായി വലിച്ചതുമൂലം പാമ്പുകൾക്ക് സാരമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. സമീപപ്രദേശത്ത് പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ എത്ര ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധരെ വിളിച്ച് പാമ്പുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ജീവൻ സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

English Summary: Girl Catching Two Huge Snakes With Bare Hands Goes Viral