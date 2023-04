ഗ്ലാസ് തകർത്ത് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കയറിയ കരടി കുടിച്ചുതീർത്തത് അറുപതിലധികം സോഡ കാനുകൾ. കാനഡയിലാണ് വിചിത്ര സംഭവം.ഷാരോണ്‍ റോസല്‍ എന്ന യുവതി പുലര്‍ച്ചെ 3 മണിക്ക് വളര്‍ത്തുനായയുടെ കുര കേട്ട് എഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം കാണുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് തകർത്ത് കരടി ഉള്ളിൽ കടന്നതും അതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സോഡാ കാന്‍ കുടിച്ചുതീര്‍ത്തതുമാണ് കണ്ടത്.

72 സോഡാ കാന്‍ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതിൽ 69 എണ്ണവും കരടി കുടിച്ചുതീര്‍ത്തെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. ബാല്‍ക്കണിയില്‍ നിന്ന് തണുത്ത വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കരടിയെ ഓടിക്കാന്‍ നോക്കിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഒച്ചവച്ച് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കരടി പിൻമാറാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കരടി വാഹനത്തിനടുത്ത് നിന്ന് കാനുകൾ എടുക്കുന്നതിന്റെയും പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ പൊട്ടിച്ചതും ശൂന്യവുമായ കാനുകള്‍ കാറിനടുത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിന്റെയും ചിത്രംഷാരോണ്‍ റോസല്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

English Summary: In Canada, A Bear Breaks Into A Car And Guzzles 69 Cans Of Soda