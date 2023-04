ഭാരം 18 കിലോ, അസാധാരണ വലുപ്പം; പാച്ചസ് പൂച്ച ആള് പുലിയാണ്

നാലുവയസുള്ള മനുഷ്യക്കുട്ടിയുടെ ഭാരമുള്ള ഒരു ഭീമന്‍ പൂച്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ താരം. വിര്‍ജീനയയിലാണ് പാച്ചസ് എന്നു പേരുള്ള ഈ പൂച്ച ഭീമനുള്ളത്. ഏകദേശം 18 കിലോയോളം ഭാരമുണ്ട് ഈ പൂച്ചയ്ക്ക്. മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ വളരുന്ന പാച്ചസിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ അധികൃതര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കിട്ടതോടെയാണ് പൂച്ച താരമായത്. പ്രത്യേകം ഡയറ്റും വ്യായാമ മുറകളും പാച്ചസിനുണ്ട്.

വെളുത്ത രോമങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ചാര നിറത്തിലുള്ള രോമങ്ങളും, പൊതുവേ പൂച്ചകളില്‍ കണ്ടുവരാത്ത രീതിയിലുള്ള മൂക്കിലെ പാടും പൂച്ചയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. പാച്ചസ് താരമായതോടെ കെയ് ഫോര്‍ഡ് എന്ന യുവതി പൂച്ചയെ ദത്തെടുക്കാനും തയാറായി. കെയ് ഫോര്‍ഡിനൊപ്പമിരിക്കുന്ന പാച്ചസിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ അധികൃതര്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Say hello to Patches, the cat who weighs as much as a four-year-old