യുഎസിൽ ഹൈവേയിൽ മാർച്ച് ചെയ്ത് 2600 ചെമ്മരിയാടുകൾ! കൂട്ടിന് നായ്ക്കളും

യുഎസിലെ ഇദഹോ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഈഗിൾ മേഖലയിൽ 2600 ചെമ്മരിയാടുകൾ ഹൈവേയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ഒറിഗോൺ എന്ന പ്രദേശവുമായി ഇദഹോ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മേഖലയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈഗിൾ. മേഖലയ്ക്കടുത്തുള്ള ടേബിൾ റോക്ക് ഏരിയ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണു ചെമ്മരിയാടുകളുടെ യാത്ര. പടിഞ്ഞാറൻ യുഎസിലെ പീഠാകൃതിയിലുള്ള മലമ്പ്രദേശമാണ് ടേബിൾ റോക്ക് ഏരിയ.

ഇദഹോയിലെ തെക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ബോയ്‌സ് എന്ന പ്രദേശത്തിനു സമീപത്തായാണ് ഇതു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3650 അടി പൊക്കത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മേഖല. ചെമ്മരിയാടുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച നായ്ക്കളും ഇടയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് കർഷകരുമുണ്ടായിരുന്നു. ചെമ്മരിയാടുകളുടെ ഈ മാർച്ച് കാണാൻ ധാരാളം പേരാണ് ഹൈവേയ്ക്കു സമീപം തടിച്ചുകൂടിയത്.

യുഎസിൽ 52 ലക്ഷത്തിലധികം ചെമ്മരിയാടുകളുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. ഇതിൽ കാൽഭാഗവും ടെക്‌സസ്, കലിഫോർണിയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ടെക്‌സസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെമ്മരിയാടുകളുള്ളത്. രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ചെമ്മരിയാട് കൃഷിക്കാരുണ്ട്. ഇവരെ ദേശീയതലത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഷീപ് ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനമാണ്.

രാജ്യത്തെ ചെമ്മരിയാടു കൃഷിയിൽ ആദ്യ പത്തു സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇദഹോ. പരമ്പരാഗതമായി ഈ സ്ംസ്ഥാനത്ത് ചെമ്മരിയാടിന്‌റെ കൃഷി തകൃതിയിൽ നടക്കുന്നു. കട്ടിയുള്ളതും എന്നാൽ മൃദുവായതുമായ കമ്പിളിക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് ഇദഹോയിലെ ചെമ്മരിയാടുകൾ.

English Summary: Nearly 2,600 sheep seen crossing highway in US, video surfaces