കേരളത്തിലെങ്ങും അരിക്കൊമ്പൻ ചർച്ചാവിഷയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയഭക്ഷണമായ അരി വീടുകളിൽ നിന്നും കടകളിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വിരുതാണ് അരിക്കൊമ്പന് ആ പേര് നേടിക്കൊടുത്തത്. ഈ വിചിത്രമായ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ കേരളത്തിലെ അരിക്കൊമ്പൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ലോകത്ത് പലയിടത്തും അരിപ്രിയരായ ആനകളുണ്ട്. തായ്‌ലൻഡിലെ ഒരു കഥകേൾക്കാം.

2021ലെ ഒരു ദിവസം നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു തായ്‌ലൻഡിലെ ചാലേം ഫ്രാകിയത് പട്ടണ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടമ്മയായ രച്ചധവൻ ഫ്യുങ്പ്രസൊപ്പോനും കുടുംബവും. അടുക്കളയിൽ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാണ് രച്ചധവൻ ഞെട്ടിയെഴുന്നേറ്റത്. കള്ളൻമാർ തന്റെ വീട്ടിലേക്കു കടന്നിരിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന രച്ചധവൻ കണ്ടത് മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ്. പുതുതായി വീണ്ടും നിർമിച്ച തന്റെ അടുക്കളവാതിൽ തകർത്ത് ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ തുമ്പിക്കൈ ഇട്ട് അടുക്കളയിലെ സ്ലാബിൽ നിന്നു ഭക്ഷണമെടുത്തു കഴിക്കുകയാണ് ഒരു കൊമ്പനാന. അത്താഴത്തിനുണ്ടാക്കിയ നൂഡിൽസിൽ ബാക്കിവന്നതും ഗോതമ്പുപൊടിയും കഴിച്ച ആന ഒരു ബോട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും അകത്താക്കി. സ്ലാബിലിരുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ നിലത്തിട്ടു പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

രച്ചധവൻ ഈ ദൃശ്യം മൊബൈലിൽ പകർത്തുകയും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായി.ബൂൻച്വേ എന്നാണ് ഈ ആനയുടെ പേര്. ബൂൻച്വേ എന്നു പേരുള്ള ഈ ആന രച്ചധവന്റെ അടുക്കള നേരത്തെയും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഒരു ചാക്ക് അരിയും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശസ്തി നേടിയിരുന്നു. ആനകളുടെ ആവാസമേഖലയായ കാങ് ക്രചൻ നാഷനൽ പാർക്കിലാണ് ഈ തായ്‌ലൻഡ് അരിക്കൊമ്പന്റെ താമസം. ഇവിടെ നിന്ന് ആനകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സ്ഥിരം സംഭവമാണ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം പിടിച്ചെത്തുന്ന ഇവർ വീടുകളിലും സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലുമൊക്കെ ഇത്തരം കുസൃതികൾ കാട്ടാറുമുണ്ട്.

കാങ് ക്രചൻ നാഷനൽ പാർക്കിനു സമീപമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ആനകളെ പേടിച്ച് പലതരം ബന്തവസുകൾ ഒരുക്കാറുണ്ട്. കാറുകളിൽ പഴങ്ങളോ മറ്റോ വയ്ക്കരുതെന്ന് അവിടെ അധികാരികളുടെ നിർദേശമുണ്ട്. വീടിനു ചുറ്റും തകരപ്പാട്ടകളിൽ കയർവലിച്ചുകെട്ടി തദ്ദേശീയമായ അലാറമുകളും പലരും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആന വന്ന് ഈ കയറിൽ ചവിട്ടിയാൽ ശബ്ദം കേട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു തരം ലോക്കൽ അലാറമാണിത്.

ബൂൻച്വേ മാത്രമല്ല, ബൂൺമീ എന്ന മറ്റൊരു കൊമ്പനാനയും ഇവിടത്തെ സ്ഥിരം ശല്യക്കാരനാണ്. അരിയും ന്യൂഡിൽസും മാത്രമല്ല, പഞ്ചസാരയും ഇവിടത്തെ പല ആനകൾക്കും പെരുത്തിഷ്ടമാണ്. പഞ്ചസാര ചാക്കോടെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാങ് ക്രചൻ നാഷനൽ പാർക്കിനു സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രി‍ജിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാകുമെന്നു പല ആനകൾക്കും അറിയാമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. വീടുകളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്ന പല ആനകളും ഫ്രിജും പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

