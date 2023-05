നായയെ കൈമാറി, പഴയ ഉടമയെ തേടി കൂപ്പർ നടന്നത് 64 കിമീ; വേണ്ടിവന്നത് 27 ദിവസം

വളർത്തു നായകൾ ഉടമകളോടുള്ള സ്നേഹം പലപ്പോഴും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയൊരു വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ അയര്‍ലന്‍ഡില്‍ നിന്ന് വരുന്നത്. 64 കിലോമീറ്ററാണ് തന്റെ പഴയ ഉടമയെ തേടി നായ സഞ്ചരിച്ചത്.

കൂപ്പര്‍ എന്ന ഗോള്‍ഡന്‍ റിട്രീവറെ മറ്റ് വഴികളില്ലാതെ വന്നതോടെ അവന്റെ ഉടമകള്‍ക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറേണ്ടതായി വന്നു. നോര്‍തേൺ അയര്‍ലന്‍ഡിലെ കൗണ്ടി ടൈറണ്‍ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പുതിയ ഉടമകള്‍ കൂപ്പറെ കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാല്‍ കിലോമീറ്ററുകള്‍ പിന്നിട്ട് പുതിയ വീട്ടിലേകെത്തിച്ച കൂപ്പര്‍ അപ്പോൾ തന്നെ വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി.

ഒരു മാസത്തോളം തിരഞ്ഞെങ്കിലും കൂപ്പറെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഒടുവില്‍ 64 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള തന്റെ പഴയ ഉടമകളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ കൂപ്പര്‍ തിരിച്ചെത്തി. തിരക്കേറിയ റോഡുകളും വനങ്ങളുമെല്ലാം കടന്നാണ് മറ്റാരുടേയും സഹായമില്ലാതെ കൂപ്പര്‍ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്കെത്തിയത്. ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച് പഴയ ഉടമയുടെ അരികിലെത്തിയെങ്കിലും എങ്കിലും പുതിയ ഉടമകള്‍ക്ക് കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം.

English Summary: Newly-Adopted Golden Retriever Walks 64-Km Over 27 Days Back To Former Owners