ഐസ്ക്രീം സൂപ്പറാ! കിട്ടാതെ മടങ്ങില്ല, എന്നും ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന പിടിയാന; വിനോദ പാർക്കിലെ നിത്യ സന്ദർശക

അരി, ചക്ക, ന്യൂഡിൽസ്, ശർക്കര... പല ആനകൾക്ക് പല പ്രിയവിഭവങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ സംസാരവിഷയവുമാണ്. എന്നാൽ തായ്‌ലൻ‍ഡിലെ ഒരു പിടിയാനയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഐസ്ക്രീം ആണ്. തായ്‌ലൻ‍ഡിലെ ചരിത്രമേഖലയായ അയുത്തായ പ്രവിശ്യയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര പാർക്കിൽ നിത്യ സന്ദർശകയാണ് 34 വയസ്സുള്ള നാം ഫ്യൂങ് എന്ന ആന. തന്റെ പാപ്പാനൊപ്പം എന്നും ഈ ആന ഇവിടെയെത്തും. വൈകുന്നേരം വരെ വിനോദസഞ്ചാരപാ‍ർക്കിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ആന പോകുന്നതിനു മുൻപ് പാർക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാൾ സന്ദർശിക്കും. അവിടുന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഐസ്ക്രീം അകത്താക്കിയ ശേഷമാണ് നാം ഫ്യൂങ് മുന്നോട്ടു പോകുക.

മിക്കപ്പോഴും വിൽപനക്കാരൻ ഫ്രീയായി ആനയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീം നൽകും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാർക്കിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ നാമിന് ഐസ്ക്രീം സ്പോൺസർ ചെയ്യും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ പാപ്പാന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുപ്പിച്ച് നാം ഐസ്ക്രീം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. തന്റെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് നാം തന്നെയാണ് കാശ് ഐസ്ക്രീം വ്യാപാരിക്ക് നൽകുന്നത്. തായ്‌ലൻഡിന്റെ ദേശീയ മൃഗമാണ് ആന. തായ് സംസ്കാരത്തിൽ ആനകൾക്ക് വലിയ പ്രധാന്യമുണ്ട്. തായ്‌ലൻഡിലെ രാജവംശവും ആനകളുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നാവികസേനയുടെ കൊടിയിലും ആനയുടെ ചിത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആനകൾ തായ്‌ലൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അവയുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. ഇവയിൽ പകുതി മാത്രമാണ് കാടുകളിൽ വസിക്കുന്നത്. 1986 മുതൽ ആനകളെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. തായ്‌ലൻഡിലുള്ള ആനകൾ ഏഷ്യൻ ആനകളിലെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദം തന്നെയാണ്. എന്നാ‍ൽ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആനകളെക്കാൾ ഉയരവും കാൽനീളവും ഇവയ്ക്ക് കുറവാണ്. താരതമ്യേന തടി കൂടുതലുമാണ്. തായ്‌ലൻഡിന്റെ വടക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആനകൾ പൊതുവെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത്. വമ്പിച്ച തോതിൽ സംഭവിച്ച വനനശീകരണം തായ് ആനകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ പ്രധാന കാരണമായി.

