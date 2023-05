കൊമ്പ് കോർത്ത് വമ്പൻമാർ; നടന്നത് വാശിയേറിയ പോരാട്ടം, വേറിട്ട കാഴ്ച

ബന്ദിപുർ വനമേഖലയിൽ വാശിയോടെ ഏറ്റുമുട്ടി കാട്ടുകൊമ്പൻമാർ. സഫാരിക്കെത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് അപൂർവ കാഴ്ച ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത്. ധാരാളം ആനകൾ കാണപ്പെടുന്ന വനമേഖലയാണ് ബന്ദിപുർ. മുതിർന്ന രണ്ട് കൊമ്പൻമാർ തമ്മിലായിരുന്നു പോരാട്ടം. കൊമ്പുകോർത്തും തള്ളിമാറ്റിയും ഏറെ നേരം പോരാട്ടം തുടർന്നു. പിന്നീട് കൊമ്പൻമാർ പിൻമാറുകയായിരുന്നു. സഫാരിക്കെത്തിയ സഞ്ചാരികൾക്കിത് അപൂർവ അനുഭവമായി.

വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമായ വനനിബിഡമായ ബന്ദിപുരിലെ കാഴ്ചകൾ ആരെയും ആകർഷിക്കും. കൂട്ടിലടയ്ക്കാതെ സർവ സ്വതന്ത്രരായി വളരുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ കണ്ടും അറിഞ്ഞും ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യാം. ഗൂഡല്ലൂര്‍ - മൈസൂര്‍ പാതയിലാണ് ബന്ദിപുര്‍ നാഷനല്‍ പാര്‍ക്ക്. ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സാകേത് ബഡോലയാണ് ഈ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. നിരവധിയാളുകൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ദൃശ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയെന്നാണ് പലരും പ്രതികരിച്ചത്.

