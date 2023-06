പാമ്പിനെ ‘ഫ്രൈ’ ചെയ്ത് യുവാവ്; അടുക്കളയിൽ മറ്റ് ജീവികളും: വിഡിയോയ്ക്ക് വിമർശനം

പാമ്പിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിഥികൾക്ക് വിളമ്പുന്ന യുവാവിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. പാമ്പിനൊപ്പം മറ്റ് ചില ജീവികളെയും യുവാവ് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ അതിരുകടന്ന ഭക്ഷണശൈലിയെന്നാണ് പലരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന് കഴിക്കാൻ നിരവധി വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ജീവികളെ ചുട്ടുതിന്നുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ചിലർ വ്യക്തമാക്കി.

വൃത്തിയാക്കിയ നീളത്തിലുള്ള പാമ്പിന്റെ മാംസത്തിൽ മസാലപുരട്ടുകയും പിന്നീടത് പാത്രത്തിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. വേവിച്ച മാസം ചെറുതായി മുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. നിരവധിപ്പേർ അത് കഴിക്കാനായി തയാറായി നിൽക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. കോഴിയിറച്ചിയുടെ രുചിയാണ് പാമ്പിനുള്ളതെന്ന് കഴിച്ചവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Snake Meat Video: Man Stuffs and Roast Serpent for Feast, Netizens Divided Over Taste