ജീവനറ്റ കുട്ടിയാനയെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; നിലവിളിയോടെ അമ്മയാന; ഹൃദയഭേദകം, ഈ കാഴ്ച

തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ പോയെന്ന് വിശ്വാസിക്കാൻ അമ്മയാന തയാറായില്ല. കുട്ടിയാനെയും തൂക്കി 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തോട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി. വെള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞിനെയിട്ട് കാൽകൊണ്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും മറിച്ചിട്ടു. രക്ഷയില്ല... ജീവനറ്റ കുട്ടിയാനയ്ക്ക് മുൻപിൽ കരയുന്ന അമ്മയാനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.



അമ്മയാനയ്ക്കൊപ്പം മറ്റൊരാനയും ഉണ്ട്. ഇരുവരും ചേർന്നാണ് കുട്ടിയാനയെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. വെള്ളം ദേഹത്ത് കോരിയൊഴിക്കുകയും തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടും കാൽകൊണ്ടും കുട്ടിയാനയെ തട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രമങ്ങൾ വിഫലമായതോടെ തോടിന് സമീപത്തെ ചെടികൾ വലിച്ചിട്ടും ഛിന്നംവിളിച്ചും അമ്മയാന വിഷമം തീർക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. അമ്മയാനയുടെ വേദന കാണുമ്പോൾ നെഞ്ചുതകരുന്നുവെന്ന് വിഡിയോ കണ്ടവർ കുറിച്ചു. ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുശാന്ത നന്ദയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

English Summary: The calf has died but mother Elephant doesn’t give up, Video