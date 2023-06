ടിവിയിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം; ഗോൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ച് പൂച്ച: രസകരം ഈ കാഴ്ച

ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ആവേശത്തിൽ തുള്ളി ചാടുന്നതും ടീം തോറ്റാൽ കരയുന്നതും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ആരാധികയുടെ ആവേശമുണർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഒരു പൂച്ച കുഞ്ഞിനാണ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം തലയ്ക്കുപിടിച്ചത്. ലോകകപ്പ് മത്സരം നടന്ന സമയത്തെ സംഭവമാണെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ആരാധികയെ ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങിയത്.

വീട്ടിലെ വലിയ ടിവി സ്ക്രീനിൽ ഫുട്ബോൾ കാണുന്ന പൂച്ചയുടെ വിഡിയോ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് പകർത്തിയത്. കളിക്കാരും പന്തും നീങ്ങുന്നത് തല വെട്ടിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ഗോൾ വലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴെല്ലാം ചാടി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ടിവിയിലെ ഗോൾ കീപ്പർക്കൊപ്പം ആണ് പൂച്ചയും പന്തിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരേ രംഗം പല ആങ്കിളുകളിൽ കാണിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ബോൾ പിടിക്കാൻ പൂച്ച ശ്രമിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതുകണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് ചിരിയടക്കാനായില്ല.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ മാത്രം 40 ലക്ഷംപേരാണ് വിഡിയോ കണ്ടത്. കളിക്കാർക്കിടയിൽ ഇത്രയും ആത്മാർഥതയുള്ള ഒരു ഗോൾകീപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എതിർ ടീമിന്റെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാകുമെന്നാണ് വിഡിയോ കണ്ട ചിലർ കുറിച്ചത്. പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് അല്പം കൂടി വലുതാകുന്ന സമയത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ചാടിക്കയറാൻ നോക്കിയാൽ ടിവി പോയികിട്ടുമെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആവേശപ്രകടനത്തിൽ തന്നെ ടിവി സ്ക്രീൻ മാന്തിപൊളിച്ചോയെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും മറ്റുചിലർ കുറിച്ചു.

English Summary: Cat Tries To Stop Goal While Watching A Football Match