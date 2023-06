കുരങ്ങന്മാരെ തുരത്താൻ കരടി വേഷത്തിൽ കർഷകർ; കരിമ്പിൻതോട്ടത്തിൽ കുത്തിയിരിപ്പ്

കർഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അക്രമമാണ്. വിളവെടുക്കാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വിള നശിപ്പിക്കാൻ ഇവരെത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് പന്നികൾ വില്ലനെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ളവർക്ക് കുരങ്ങുകളാണ്. ലഖിംപുർഖേരിയിലെ ജഹാൻ നഗർ ഗ്രാമത്തിലെ കരിമ്പ് കർഷകർ കുരങ്ങുകളെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.

ഒടുവിൽ കുരങ്ങിനെ ഓടിക്കാൻ അവർ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തി. കരടിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിലിരിക്കുക! പാടത്തിനു നടുവിൽ കർഷകർ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ എഎൻഐ പുറത്തുവിട്ടതോടെ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

40–45 കുരങ്ങുകളാണ് വിള നശിപ്പിക്കാനായി പാടത്ത് എത്തുന്നതെന്ന് ലഖിംപുരിയിലെ കർഷകൻ ഗജേന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു. അധികൃതരെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് കർഷകരെല്ലാം പണമിട്ട് 4,000 രൂപയുടെ കരടി വേഷം വാങ്ങി കരിമ്പിൻകാട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കർഷകൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: UP Farmers Wear 'Bear Costume' to Protect Crops From Monkeys