പശുവിന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിമുറുക്കി പെൺ സിംഹം; ഒടുവിൽ ‘രക്ഷകനാ’യി കർഷകൻ

പശുവിനെ ആക്രമിക്കുന്ന പെൺ സിംഹത്തിന്റെ വിഡിയോ വൈറൽ. ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ സോമനാഥ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. കർഷകൻ തന്റെ പശുവുമായി റോഡിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സിംഹം പാഞ്ഞടുത്തത്. ഉടമ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും പശു സിംഹത്തിന്റെ പിടിയിലായി. കഴുത്തിൽ കടിച്ചുപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തെ അകറ്റാൻ പശു തീവ്രമായി ശ്രമിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. കാർ യാത്രക്കാരനായ ജുനഗഡ് സ്വദേശി വിവേക് കൊട്ടാഡിയ ആണ് വിഡിയോ പകർത്തിയത്.

പശുവിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ട് ഉടമ രക്ഷിക്കാനായി തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ആദ്യം കൈവീശി സിംഹത്തെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഈ സമയം, പശുവിനെയും വലിച്ച് റോഡിന്റെ സൈഡിലേക്ക് സിംഹം നീങ്ങി. പിന്നീട് കർഷകൻ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് എറിയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും പശുവിന്റെ കഴുത്തിലെ പിടിവിട്ട് സിംഹം കാട്ടിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു.

English Summary: Farmer Casually Walks In, Saves His Cow From A Lioness' Death Grip