സ്രാവ് തൊട്ടടുത്ത്; ഭാര്യയ്ക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കി അണ്ടർടേക്കർ: ഇടിക്കൂട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലും ‘റിയൽ ഹീറോ’

ബീച്ചിൽ കരയോട് ചേർന്ന് നീന്തുന്ന സ്രാവിൽ നിന്നും ഭാര്യയെ സംരക്ഷിച്ച് വിഖ്യാത ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ താരം അണ്ടർടേക്കർ. മാർക്ക് വില്യം കാലവേ എന്നാണ് അണ്ടർടേക്കറിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം. സ്രാവിനെ കണ്ട മിഷേൽ മക്കൂല്‍ ഉടൻതന്നെ തന്റെ ഭർത്താവായ 58കാരൻ അണ്ടർടേക്കറെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ഭയമൊന്നുമില്ലാതെ അണ്ടര്‍ടേക്കർ സ്രാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി.

‘കടൽതീരത്ത് പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്രാവിനെ കാണുന്നത്. ഉടൻതന്നെ ഭർത്താവിനെ അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം എന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.’– വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവച്ച് മക്കൂൽ പറഞ്ഞു. അണ്ടർടേക്കറിന്റെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ‘എന്റെ സംരക്ഷകൻ’ എന്ന് കുറിക്കാനും അവർ മറന്നില്ല. ‘ഡെഡ്മാൻ’ ഇതിലൊന്നും ഭയപ്പെടാറില്ലെന്ന് ചിലർ കുറിച്ചു. 2010ലാണ് മക്കൂലും അണ്ടർടേക്കറും വിവാഹിതരായത്.

റസലിങ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ് രംഗത്ത് ഏറെ ആരാധകരുള്ള താരമാണ് അണ്ടര്‍ടേക്കർ. ആരാധകർക്കിടയിൽ ‘ഡെഡ്മാൻ’എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം 2020ലാണ് 30 വർഷം നീണ്ട റസ്‌ലിങ് കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽകാലം ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇയുടെ ഭാഗമായ റസ്‌ലർ എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയാണ് അണ്ടർടേക്കർ ഇടിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്.

English Summary: WWE Legend The Undertaker Protects Wife From Possible Shark Attack