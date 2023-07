ഉഭയലൈംഗികത ശീലമാക്കിയ ആൺ കുരങ്ങുകൾ; പിന്നീട് മറ്റൊരു പെൺ ഇണയ്ക്കായി പോരടിക്കുന്നു

ഉഭയലിംഗത്വം അഥവാ ബൈ സെക്ഷ്വാലിറ്റി എന്നത് അസ്വാഭാവികമായും കുറ്റകരമായും കാണുന്നവരാണ് മനുഷ്യരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗവും. എന്നാൽ മറ്റ് പല ജീവികളിലും ഇതേ ഉഭയലിംഗത്വം ശാസ്ത്രലോകം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഉഭയലിംഗത്വം പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് ചേരുന്നതല്ലെന്ന വാദം തകരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഉഭയലിംഗത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് റീസസ് മകാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരിനം കുരങ്ങുകളുടെ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ്. ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങുകളിലെ ഉഭയ ലൈംഗികത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മറിച്ച് സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തി മാത്രമാണെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഈ ഇനത്തിൽ പെട്ട കുരങ്ങുകളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് ഗവേഷകർ ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്.

പ്രത്യുൽപാദനത്തെ ബാധിക്കാത്ത പ്രതിഭാസം

മകാക്സ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ആൺ കുരങ്ങുകൾ ലൈംഗികതയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ലിംഗഭേദം നോക്കാറില്ലെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ആൺ കുരങ്ങുകൾ മറ്റ് ആൺ കുരങ്ങുകളുമായും പെൺ കുരങ്ങുകളുമായും ഒരുപോലെ ലൈംഗികമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായി ഗവേഷകർ വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലൈംഗിക പെരുമാറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെട്ടത് രണ്ട് ആൺ കുരങ്ങുകൾ തമ്മിലുള്ളപ്പോഴാണെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉഭയലൈംഗികത ആൺ കുരങ്ങുകൾക്ക് പെൺ കുരങ്ങുകളുടെ മേലുള്ള താൽപ്പര്യം കുറയാൻ ഇടയാക്കുകയോ, അത് പ്രത്യുൽപാദനത്തെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കരീബിയൻ ദ്വീപസമൂഹത്തിൽ പെട്ട പ്യൂട്ടോ റിക്കയിലെ കായോ സാന്റിയാഗോ ദ്വീപിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. മൂന്ന് വർഷത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷവും ഈ കോളനിയിലെ കുരങ്ങുകളുടെ എണ്ണം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

ലൈംഗികത എന്നത് പ്രത്യുൽപാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രകൃതിയിൽ ഉരുത്തിരിയപ്പെട്ട ഒന്നല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പഠനമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് 1700ലധികം കുരങ്ങുകൾ കായോ സാന്റിയാഗോ ദ്വീപിലുണ്ട്. ഇതിൽ 300ലധികം വരുന്ന കുരങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തെയാണ് ഗവേഷകർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നിരീക്ഷിച്ചത്.

കൂട്ടായ്മ വർധിപ്പിക്കുന്ന ഉഭയലൈംഗികത

ഉഭയലൈംഗികത പെൺ കുരങ്ങുകളുമായി ഇണ ചേരാനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് തടസ്സമാകുന്നില്ല. ലൈംഗികമായി ഏർപ്പെടുന്ന കുരങ്ങുകൾ തന്നെ പിന്നീട് മറ്റൊരു പെൺ ഇണയ്ക്കു വേണ്ടി പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതായും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൺകുരങ്ങുകളിൽ ഒന്ന് തന്റെ സ്വവർഗ ഇണയെ മറ്റ് ആൺ കുരങ്ങുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ലൈംഗികതയെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ നിയമങ്ങളൊന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവ് കൂടിയായി ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കുരങ്ങുകളുടെ ഈ ഉഭയലൈംഗിക സ്വഭാവം പാരമ്പര്യമായി നിലനിന്ന് പോരുന്നതാണെന്നും 1956 മുതലുള്ള ഈ കുരങ്ങുകളുടെ ജനിതക വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ ഉഭയലൈംഗികതയും പ്രത്യുത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു. ഉഭയലൈംഗികത ഏറ്റവുമധികം സജീവമായി നിൽക്കുന്ന കുരങ്ങുകളാണ് പെൺ കുരങ്ങുകളുമായി ഇണ ചേർന്ന് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ പ്രതുത്പാദനം നടത്തുന്നത്. ഈ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം മുൻപ് നടത്തിയ ശാസ്ത്രപഠനങ്ങളിൽ ഉഭയലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ പുലർത്തിയ മുൻധാരണകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ പോന്നതാണ്.

മകാക്സ് കുരങ്ങുകളുടെ യഥാർത്ഥ ജന്മദേശം ഏഷ്യയാണ്. 1936 ൽ കപ്പൽമാർഗമാണ് ഇവ ഈ ദ്വീപിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് ഇവിടെ അതിജീവനം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തു. ഇവയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സ്വാഭാവികമായ ഉഭയലൈംഗികത ശക്തമായ ഒരു സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മ ഈ ജീവികളിൽ ഉണ്ടാകാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

സീ ഗള്ളുകളിലെ സ്വവർഗ ലൈംഗികത

തുടക്കത്തിൽ വിവരിച്ചത് പോലെ കുരങ്ങുകളിൽ മാത്രമല്ല നൂറിലധികം ജീവികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉഭയലൈംഗികത ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1970 കളിൽ സീ ഗൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽപക്ഷികളിൽ നടന്ന പഠനവും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് സീ ഗള്ളുകളിൽ പെൺ പക്ഷികൾക്കിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉഭയലൈംഗികത ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്. കൂടുകളെയും, കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ മിക്കപ്പോഴും സ്വവർഗ ഇണകളാണ് സീ ഗള്ളുകളിൽ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതെന്നും അന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

