പേടിക്കല്ലേടാ, ഞാനുണ്ട് കൂടെ; അഴുക്ക് കിണറിൽ വീണ പൂച്ചയെ രക്ഷിക്കുന്ന കുരങ്ങ്–വിഡിയോ

സഹജീവികളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ വിഡിയോ പലപ്പോഴും സേഷ്യൽമിഡിയയിൽ ഇടംപിടിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ, അഴുക്കുകിണറിൽപ്പെട്ട പൂച്ചക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്ന കുരങ്ങന്റെ വിഡിയോ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയാണ്. കിണറ്റിൽവീണ പൂച്ചയെ രക്ഷിക്കാൻ കുരങ്ങനും കിണറ്റിൽചാടുകയായിരുന്നു.

ചെളിയിൽ കുളിച്ച പൂച്ചയെ എടുത്ത് കിണറ്റിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉയരം കാരണം നടന്നില്ല. തുടർന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിണറ്റിൻവക്കിൽ ചാടിനിന്നു. മറ്റൊരു കുരങ്ങ് കൂടി അവിടെവന്നെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ തയാറായില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെത്തിയാണ് പൂച്ചയെ കരയിലെത്തിച്ചത്. പൂച്ചയെ കുരങ്ങന്റെ കൈകൾ തന്നെ പെൺകുട്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്തിനെ കിട്ടിയ കുരങ്ങൻ ചേർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

English Summary: Monkey helps cat to get out of Sewage