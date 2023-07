ആൺചീറ്റ ‘തേജസ്’ ചത്തത് ഇണചേരലിനിടെ; കഴുത്തിൽ സാരമായ പരുക്ക്: ‘ദക്ഷ’യുടെ മരണത്തിന് സമാനം

മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ നാഷനൽ പാർക്കിൽ തേജസ് എന്ന ആൺചീറ്റപ്പുലി ചത്തത് ഇണചേരലിനിടെ. നാഭ എന്ന പെൺചീറ്റപ്പുലിയുമായി ഇണചേരുന്നതിനിടെ തേജസിന് കഴുത്തിൽ പരുക്കേൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ചീറ്റയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റതായി അധികൃതർ കണ്ടത്. ഡോക്ടർമാർ മുറിവുണങ്ങുന്നതിനായി മരുന്നു നൽകിയെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

നാലുമാസത്തിനിടെ ഏഴാമത്തെ ചീറ്റയാണ് ചത്തത്. മാർച്ച് 27ന് സാഷ എന്നു പേരായ പെൺ ചീറ്റ വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചത്തു. ഏപ്രിൽ 23ന് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ഉദയ് എന്ന ചീറ്റയും ചത്തിരുന്നു. മേയ് 9ന് ദക്ഷ എന്ന പെൺചീറ്റ ഇണചേരലിനിടെയായിരുന്നു ചത്തത്. കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നവും നിർജലികരണവും മൂലം ജ്വാല എന്ന പെൺചീറ്റയ്ക്ക് ജനിച്ച നാലു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 3 എണ്ണവും ചത്തിരുന്നു.

ചീറ്റകളുടെ മരണത്തില്‍ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലെന്നാണ് അന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞത്. 90 ശതമാനവും പോഷകാഹാര കുറവാണ് ചീറ്റകളുടെ മരണത്തിനു കാരണം. മേയ്മാസത്തിൽ ആറ് ചീറ്റകൾ ചത്തപ്പോൾ വരുംമാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം ചാവുമെന്ന് വന്യജീവി വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

ചിത്രം:twitter (kunonationalpark)

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നമീബിയയിൽ നിന്ന് 20 ഓളം ചീറ്റകളെയാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ട് ചീറ്റകളെ ആദ്യം എത്തിച്ചു. ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ 12 ചീറ്റകളെക്കൂടി എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Seventh Indian cheetah died of ‘traumatic shock’ after fight with female, post mortem shows