യുവാവ് മീൻപിടിച്ച് പാത്രത്തിലിട്ടു; നായ വെള്ളത്തിലേക്ക് തിരികെയിട്ടു: ഹൃദയംതൊടുന്ന കാഴ്ച

തന്റെ ഉടമ പിടിച്ച മത്സ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന നായയുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഉടമയ്ക്കൊപ്പം പുഴയിൽ മീൻപിടിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു നായ. ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ മീനിനെ യുവാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഈ സമയം നായ പാത്രത്തിനരികിൽ വരികയും മീനിനെ മണം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവനുവേണ്ടി പിടയുന്ന മീനിനെ കണ്ട് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നായ അൽപം പകച്ചുനിന്നു. പിന്നീട് ആ പാത്രം വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു.

ഉടൻതന്നെ ഉടമ വെള്ളത്തിൽവീണ പാത്രം എടുക്കാൻ കുനിഞ്ഞെങ്കിലും നായ സമ്മതിച്ചില്ല. പിറകിൽ നിന്ന് യുവാവിന്റെ ഷർട്ട് പിടിച്ചുവലിച്ചു. മീൻ വീണ സ്ഥലത്തുനിന്നും യുവാവിനെ തള്ളിനീക്കുകയും ദേഹത്ത് ചാടിവീഴുകയുമായിരുന്നു. സഹജീവിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള നായയുടെ ശ്രമത്തെ നിരവധിപ്പേർ അഭിനന്ദിച്ചു. ‘ജീവിക്കൂ, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ’ എന്നതാണ് നായ ഇതിലൂടെ നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ന് ചിലർ വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കുറിച്ചു. ഫിഗൻ എന്ന യുവതിയാണ് വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്.

English Summary: Man Catches Fish But 'Saviour' Dog Puts It Back In The Water