പെല്ലറ്റ് കൊണ്ടതാണോ, അതോ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പോയതോ? പി.ടി.7ന് കാഴ്ച നഷ്ടമായത് എങ്ങനെ? ദുരൂഹത

ധോണി ക്യാംപിൽ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട പി.ടി.7 (പാലക്കാട് ടസ്കർ ഏഴാമൻ) എന്ന ധോണിയുടെ വലതുകണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന വിവരം പുറത്തായതോടെ വനംവകുപ്പിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നുതുടങ്ങി. ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ 20കാരനായ ധോണിക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടമായതാണോയെന്ന് വനംവകുപ്പിനോട് ആനപ്രേമികൾ ചോദിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന് പരാതി നൽകുമെന്നാണ് സൂചന.

ആനയെ പിടികൂടുമ്പോൾത്തന്നെ വലതുകണ്ണിനു കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. എയർ ഗൺ പെല്ലറ്റ് കൊണ്ടു പരുക്കേറ്റതാണെന്നാണു സംശയം. കൂട്ടിലടച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്നു മുതൽ തുള്ളിമരുന്നു നൽകിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു കാരണം കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നു വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ പാപ്പാന്മാർ ആനയുടെ ഇടതുവശത്തു നിന്നാണു ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകുന്നത്. ആനയ്ക്കു മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ജനുവരി 22നു മയക്കുവെടിവച്ചു പിടികൂടിയ ആനയെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കുങ്കിയാനയാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ, വയനാട്ടിൽ വനംവകുപ്പു പിടികൂടിയ പി.എം.2 ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനകളെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അനിമൽ ലീഗൽ ഫോഴ്സ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണു കോടതി വിദഗ്ധസംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്. ആനകളെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുകയോ കുങ്കിയാക്കാനുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു വനംവകുപ്പ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാഴ്ച വീണ്ടെടുക്കാൻ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ വിദഗ്ധസംഘം ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.

1) പാലക്കാട് ധോണി കോർമയിൽ മയക്കുവെടിവച്ചു പിടികൂടിയ കാട്ടുകൊമ്പൻ പി.ടി–7ന്റെ കണ്ണു മൂടിയപ്പോൾ. 2) ധോണിയിലെ ഫോറസ്‌റ്റ് സെക്‌ഷൻ ഓഫിസിലെ കൂട്ടിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ പാപ്പാന്മാരായ മണികണ്‌ഠനും മാധവനും പറയുന്നതു കേട്ട് അനുസരണയോടെ നിൽക്കുന്ന കൊമ്പൻ ധോണി (പിടി 7). ഫയൽചിത്രം: മനോരമ

ധോണിക്കാരുടെ പേടിസ്വപ്നം; കൊലക്കൊമ്പൻ പി.ടി. 7

പാലക്കാട് ധോണിയിലെ വില്ലനായിരുന്നു പി.ടി. ഏഴാമൻ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈ എട്ടിന് പ്രഭാതസവാരിക്കിറങ്ങിയ ശിവരാമന്‍ എന്ന നാട്ടുകാരനെ പിന്നെ കാണുന്നത് ചെളിയില്‍ പുതഞ്ഞ നിലയിലാണ്. ശിവരാമനെ ചെളിയില്‍ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയത് പി.ടി. ഏഴാമന്‍ എന്ന കാട്ടുകൊമ്പനാണെന്നു വനംവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. അന്നുമുതൽ പി.ടി. ഏഴാമന്‍ എന്ന കൊമ്പന്‍ ധോണിക്കാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായി മാറി.

കാട്ടില്‍നിന്ന് നാലരകിലോമീറ്ററോളം പുറത്തേക്കിറങ്ങിവന്നാണ് ആനയുടെ പരാക്രമം. 2022 നവംബര്‍ 25ന് ജനവാസമേഖലയില്‍ ഇറങ്ങിയ ആന ഏക്കര്‍കണക്കിനു കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കൊലകൊമ്പന്റെ മുന്നിൽപ്പെട്ട പലരും തലനാരിഴക്കാണു രക്ഷപെട്ടത്. ഇതോടെ പി.ടി. സെവനെ പിടികൂടണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു. അപ്പോഴാണ് വയനാട് ബത്തേരിയില്‍ പിഎം രണ്ടാമൻ എന്ന ഒറ്റയാനെത്തിയത്. ഇതോടെ, വനംവകുപ്പ് സംഘം പി.ടി. സെവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബത്തേരിയിലേക്കു പോയി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പി.ടി. 7 വീണ്ടും കാടിറങ്ങി നാശം വിതച്ചു. ഇതോടെ ഓപ്പറേഷന്‍ പി.ടി. 7 അധികൃതര്‍ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ദൗത്യസംഘം വീണ്ടും പാലക്കാട്ടേക്കെത്തുകയും ജനുവരിയിൽ എത്തുകയും പി.ടി.സെവനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തത്.

