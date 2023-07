തേജസിനു പിന്നാലെ സൂരജും; കുനോയിൽ ചീറ്റകളുടെ ചത്തൊടുങ്ങൽ: മാറ്റിപാർപ്പിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി

മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തില്‍ ചീറ്റപ്പുലികളുടെ ചത്തൊടുങ്ങൽ തുടരുന്നു. തേജസ് എന്ന ആൺചീറ്റയ്ക്കുപിന്നാലെ സൂരജ് എന്ന ചീറ്റയും ചത്തു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സൂരജിനെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 4 മാസത്തിനിടെ കുനോയിൽ ചാവുന്ന ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം 8 ആയി.

സൂരജിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂയെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പില്‍ ചീഫ് കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചത്ത തേജസിന്റെ ശരീരത്തിലും മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇണചേരനിലിടെ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, കുനോയിൽ നിന്ന് ചീറ്റകളെ മാറ്റിപാർപ്പിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ രാജ്യാന്തര വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകസംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രൊജക്ട് ചീറ്റ വിജയകരമാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നതായും ഭൂപേന്ദർ വ്യക്തമാക്കി.

മാര്‍ച്ച് 27ന് വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് സാക്ഷ എന്ന പെണ്‍ചീറ്റ ചത്തിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ 23ന് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഉദയ് എന്ന ആണ്‍ ചീറ്റ ചത്തത്. മെയ് 9ന് ദക്ഷ ഇണചേരലിനിടെ ചത്തു. ജ്വാല എന്ന പെണ്‍ചീറ്റയ്ക്ക് ജനിച്ച നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ മൂന്നെണ്ണവും നേരത്തെ ചത്തിരുന്നു. നിലവിൽ 16 ചീറ്റകളും ഒരു ചീറ്റ കുഞ്ഞുമാണ് കുനോയില്‍ ശേഷിക്കുന്നത്.

