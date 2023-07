പൂച്ചക്കുട്ടികളെന്ന് കരുതി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ‘പുള്ളിപ്പുലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ’; വെട്ടിലായി കർഷക കുടുംബം-വിഡിയോ

ഹരിയാന നൂഹ് ജില്ലയിലെ കോട്‌ല ഗ്രാമത്തിലെ കർഷക കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ ആട് മേയ്ക്കാനായി കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് രണ്ട് സുന്ദരൻ ‘പൂച്ചക്കുട്ടികളെ’ കണ്ടത്. രണ്ടിനെയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. കണ്ണുപോലും തുറന്നിട്ടില്ലാത്ത അവയ്ക്ക് പാലൂട്ടാനും തയാറായി. പുതിയ അതിഥികളെ കണ്ട ഗ്രാമവാസികളാണ് ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വനത്തിൽനിന്നും കൊണ്ടുവന്നത് പൂച്ചകളല്ല, ‘പുള്ളിപ്പുലിക്കുട്ടികൾ’ എന്ന്. ഉടൻതന്നെ കുടുംബം വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 9 ഓടെയാണ് വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും നാല് ദിവസം പ്രായമുള്ള പുലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നും വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷ് ചഹൽ പറഞ്ഞു. പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടേത് പോലെയുള്ള കരച്ചിലാണ് പുലിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും. അതാണ് കർഷക കുടുംബത്തെ അബദ്ധത്തിലാക്കിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, പുലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയ ആരവല്ലി ഭാഗത്ത് തന്നെ വനംവകുപ്പ് കൊണ്ടുവിട്ടു. അമ്മപുലി മക്കളേയുംകൊണ്ട് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതുവരെ തങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Two leopard cubs mistaken for kittens, rescued in Nuh