ആറ് ചീറ്റകളുടെ റേഡിയോ കോളർ നീക്കം ചെയ്തു; ഗൗരവിനും ശൗര്യയ്ക്കും ഗുരുതര അണുബാധ

കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെത്തിച്ച ചീറ്റകളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെ ആറ് ചീറ്റകളുടെ റേഡിയോ കോളർ നീക്കം ചെയ്തു. ഗൗരവ്, ശൗര്യ, പവൻ, പവക്, ആശ, ധീര എന്നീ ചീറ്റകളുടെ റേഡിയോ കോളർ ആണ് നീക്കം ചെയ്തത്. കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരും നമീബിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരും ചേർന്നാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. ഇതിൽ ശൗര്യയ്ക്കും ഗൗരവിനും ഗുരുതര അണുബാധയേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ നൽകിവരുന്നുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി. ചീറ്റകളെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇരുപത് ചീറ്റകളിൽ ബാക്കിയുള്ളത് പതിനൊന്ന് ചീറ്റകൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ശേഷം പ്രസവിച്ച അമ്മ ചീറ്റയും നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളും വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ കൂടുകളിൽ കഴിയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടു വന്ന ചീറ്റകളിൽ എട്ട് എണ്ണമാണ് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ചത്തുപോയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ പലയിടത്തും നിന്നും പദ്ധതിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചീറ്റകളുടെ മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നും സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാലാണ് ഇവ മരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവിന്റെ വിശദീകരണം. പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാദം പൂർണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ ഉപദേശകനായി വർത്തിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗവേഷകനായ അഡ്രിയാൻ ടോർഡിഫ് പറഞ്ഞത്. ചീറ്റകളുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ അവയുടെ കഴുത്തിലുള്ള റേഡിയോ കോളർ മൂലമുള്ള തൊലിപ്പുറത്തെ അലർജിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടോർഡിഫിന്റെ വിശദീകരണത്തെ നമീബിയയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഉള്ള മറ്റ് വിദഗ്ധരും ശരിവച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ മൺസൂൺ സീസണിലെ ഈർപ്പമേറിയ കാലാവസ്ഥയാണ് റേഡിയോ കോളർ മുഖേനയുള്ള അലർജിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോ നമീബിയയോ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഈർപ്പമുള്ള തൊലിപ്പുറത്ത് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന ഒരിനം കീടങ്ങളാണ് ഈ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ മുട്ടവിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കൾ ചീറ്റകളുടെ തൊലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആഹാരം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മയാസിസ് എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയെ ഗവേഷകർ വിളിക്കുന്നത്.

പുഴുക്കൾ കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നതോടെ തൊലിപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചീറ്റകളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇവ പ്രവേശിക്കുകയും തുടർന്ന് അത് ചീറ്റകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ കൈകാലുകളില്‍ ഈർപ്പം തങ്ങിനിൽക്കുന്ന മേഖലകളിലാണ് ഇത്തരം കീടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ചീറ്റകൾ ഇത് നാക്കുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ റേഡിയോ കോളർ മൂലം ചീറ്റകളുടെ കഴുത്തിന് മുകൾഭാഗത്തായാണ് കീടങ്ങൾ പെരുകിയത്. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ചീറ്റകൾക്ക് നാക്ക് എത്തിക്കാനോ വൃത്തിയാക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് സാധ്യതയില്ലാതെ പോകുന്നതെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

