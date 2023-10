മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, കടൽജീവികളും ഭയക്കുന്ന ഓർക്ക; തീരം വിട്ട് കൊമ്പൻസ്രാവുകൾ

ഹോളിവുഡ് മുതൽ ഇങ്ങ് മലയാള സിനിമ വരെ കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളിലും വില്ലൻ പരിവേഷത്തിൽ എത്തുന്നവരാണ് കൊമ്പൻ സ്രാവുകൾ. ഇത് മാത്രമല്ല കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നവരിൽ എല്ലാവരിലും തന്നെ നേരിയ രീതിയിൽ എങ്കിലും ഭയം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ കൂടിയാണ് ഇവ. ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ നിരവധി തവണ മനുഷ്യർക്ക് നേരെ സ്രാവിന്റെ ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേടിയോട് കൂടി മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല കടൽ ജീവികൾ പോലും നോക്കി കാണുന്ന കൊമ്പൻ സ്രാവുകൾക്ക് പക്ഷെ ഒരു എതിരാളിയുണ്ട്.

ഓർക്ക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളാണ് സ്രാവുകൾ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ഈ എതിരാളികൾ. സ്രാവുകളെ ഓർക്കകൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് വേട്ടയാടി ഇരയാക്കുന്നത് ഗവേഷകർ പലപ്പോഴായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനിടയിലാണ് ഓർക്കകൾ സ്രാവുകളെ വേട്ടയാടുന്നത് അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലെന്ന് ഗവേഷകർ സ്ഥിരീകരിച്ചതും. ഇതിൽ നിർണായകമായത് ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയുടെ തെക്കൻമേഖലയിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ തീരത്ത് നിന്നുള്ള സ്രാവുകളുടെ അപ്രത്യക്ഷമാകലാണ്.

കൊലപാതക പരമ്പര

കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ ശാസ്ത്രലോകം നേരില്‍ കണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ക്കാണ്. 2017 മുതലുള്ള അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ രണ്ട് കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങള്‍ മാത്രം എട്ട് കൊമ്പന്‍സ്രാവുകളെയാണ് ആക്രമിച്ച് കൊന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിയ്ക്കന്‍ തീരത്താണ് ഈ രണ്ട് കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളുടെ സവിശേഷ വേട്ടയാടല്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. രണ്ട് ആണ്‍ തിമിംഗലങ്ങള്‍ ഈ ആക്രമണങ്ങളില്‍ സ്രാവുകളെ കൊന്ന് ഛിന്നഭിന്നമാക്കുകയും, അവയുടെ കരളും, ഹൃദയവും ഭക്ഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ തുരന്നെടുത്ത പോലെയാണ് സ്രാവുകളുടെ ശരീരം കാണപ്പെട്ടത്.

Read Also: കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച: അധിനിവേശ സസ്യം; ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ പ്രത്യാഘാതം



പോര്‍ട്ട് എന്നും സ്റ്റാര്‍ബോര്‍ഡ് എന്നും പേര് നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഈ ഇരട്ട കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങള്‍ വേട്ടയാടിയ എട്ട് സ്രാവുകളില്‍ ഏഴിന്‍റെയും കരള്‍ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു. ചിലതിന്‍റെ ഹൃദയവും ഇവ തുരന്നെടുത്ത് തിന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഗന്‍സ്ബായ് തീരത്താണ് ഇവയുടെ ഈ വേട്ടയാടല്‍ പരമ്പര നടന്നത്. ഈ വേട്ട ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഇനിയും തുടരാനാണ് എന്നാ സാദ്ധ്യതയും ഉള്ളതെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

ഭയന്നോടുന്ന സ്രാവുകള്‍

ആഫ്രിക്കന്‍ ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് മറൈന്‍ സയന്‍സ് എന്ന ശാസ്ത്രപഠന മാസികയിലാണ് കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഈ വേട്ടയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നത് കൊമ്പന്‍സ്രാവുകളുടെ സഞ്ചാരപാത പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കന്‍ തീരങ്ങളില്‍ പഠനം ആരംഭിച്ച ഗവേഷകരാണ് അവിചാരിതമായി ഈ കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ രണ്ട് ഓര്‍ക്ക തിമിംഗലങ്ങളുട വേട്ട മൂലം കൊമ്പന്‍സ്രാവുകള്‍ അവയുടെ പതിവ് സഞ്ചാരപാത മാറ്റി യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി.

2017 ഫെബ്രുവരിക്കും ജൂണിനും ഇടയില്‍ അഞ്ച് കൊമ്പന്‍ സ്രാവുകളുടെ ജഡങ്ങളാണ് പാതി ശരീരവുമായി തീരത്ത് അടിഞ്ഞത്. ഈ ശരീരങ്ങളില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഈ സ്രാവുകളെ ആക്രമിച്ചത് ഒരേ ഓര്‍ക്കകള്‍ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്നുള്ള പഠനത്തിന് ഇടയിലാണ് രണ്ട് കൊമ്പന്‍ സ്രാവുകളുടെ വേട്ടയ്ക്ക് കൂടി ഗവേഷകര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അതേസമയം ഈ കണ്ടെത്തിയ എട്ട് കൊമ്പന്‍സ്രാവുകളും ഈ കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങള്‍ നടത്തിയ വേട്ടയുടെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കൂടുതല്‍ കൊമ്പൻ സ്രാവുകളെ ഇവ കൊന്ന് തിന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നും ഇവ കരയ്ക്കടിയാത്തതിനാല്‍ കണക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയതാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ ഉറപ്പിക്കുന്നു.

ഗാസ്ബായ് തീരത്ത് സ്രാവുകളെ കാണുന്ന അളവിലും ഈ ഓര്‍ക്കകളുടെ ആക്രമണം ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓര്‍ക്ക ആക്രമണത്തിന് മുന്‍പ് അതായത് 2017 ന് മുന്‍പ് വര്‍ഷത്തില്‍ ശരാശരി 8 തവണയെങ്കിലും ഈ തീരത്ത് ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാര്‍ക്കുകളെ കാണാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ 2017 ലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം 2018 ലും 2019 ലും രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ഇവയെ കണ്ടത്. അതേസമയം ഇവയുടെ സഞ്ചാരപാത തീരത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് 900 കിലോമീറ്റര്‍ അകലത്തിലേക്ക് മാറിയെന്നും ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാക്കിംഗ് വഴി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി.

സ്രാവുകൾ കുടിയേറിയത് എങ്ങോട്ട്

സ്രാവുകൾ ( Image Credit: bbevren/ Istock)

ഗവേഷകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമന പ്രകാരം സ്രാവുകൾ കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിലേക്കാണ്. ഈ മേഖലയിൽ സ്രാവുകളെ കാണുന്നത് വർധിച്ചതും പതിവിലും അധികം മനുഷ്യർക്കെതിരായി സ്രാവുകളുടെ ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. നിലവിൽ അൽഗോവാ ബേ, ക്വാസുലു നാറ്റൽ തുടങ്ങിയ തീരമേഖലകളിലേക്കാണ് സ്രാവുകൾ എത്തിരിയിരിക്കുന്നത്.

വേട്ടക്കാരെ പേടിച്ച് ഇരകൾ കൂട്ടത്തോടെ ആവാസമേഖല മാറുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ പുതിയ കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ കടലിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയും ആക്രമണകാരിയുമായ ഒരു ജീവിയാണ് ഇരയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്നതാണ് കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന കാര്യം. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കാലയളവിൽ ക്രമേണയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തെക്കൻ തീരത്തെ സ്രാവിന്റെ അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞ് വന്നത്. അതേസമയം സ്രാവുകളുടെ പ്രത്യുത്പാദനം ഉൾപ്പടെ സജീവമായി ഇവ കുടിയേറിയ മേഖലയിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസം ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയുടെ കാലിഫോർണിയ തീരത്തും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ഓർക്കകളുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് സ്രാവുകൾ ആവാസമേഖല മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

കലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഗ്രേറ്റര്‍ ഫാലിനോസ് മറൈന്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്കില്‍ സ്രാവുകളും ഓര്‍ക്കകളും ആയി നടന്ന നാല് ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ ഗവേഷകര്‍ പഠനവിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇവ നാലും ഈ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്. ഗവേഷകര്‍ ടാഗ് ചെയ്തിരുന്ന 165 സ്രാവുകളാണ് ഈ മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് സ്രാവുകള്‍ക്കൊപ്പം ഓര്‍ക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം മണത്തറിഞ്ഞതോടെ ഈ സ്രാവുകളും സ്ഥലം കാലിയാക്കിയതായി ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

2006 മുതല്‍ 2013 വരെയുള്ള സ്രാവുകളുടെ സഞ്ചാരപഥവും, വേട്ടയാടുന്ന പ്രദേശങ്ങളും ഗവേഷകര്‍ ഓര്‍ക്കകള്‍ വരുമ്പോളുള്ള സ്രാവുകളുടെ പെരുമാറ്റവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി. അത് വരെ പിന്തുടരുന്ന സഞ്ചാര പഥമോ സ്ഥിരമായി വേട്ടയാടുന്ന പ്രദേശങ്ങളോ പിന്നീട് അടുത്ത കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളിലേക്ക് ഓര്‍ക്കകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായാല്‍ സ്രാവുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഓര്‍ക്കകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് 27 വര്‍ഷമായി സ്ഥിരമായി കുടിയേറിയ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പോലും സ്രാവുകള്‍ അകന്ന് നിന്നു എന്നും മുൻപ് നടന്ന പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Unveiling the Secrets of the Ocean: Orcas and Sharks Lock Horns in Epic Showdown