കോവിഡ്–19 ബാധിച്ചു മരിച്ചയാളുടെ ശരീരം ലോകത്ത് ആദ്യമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന രാജ്യം സിംഗപ്പൂർ ആണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരു സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവേഷണത്തിൽ, കോവിഡ്–19 വൈറസല്ല മറിച്ച് റേഡിയേഷനു വിധേയമായ ബാക്ടീരിയയാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതായി ഇതിൽ പറയുന്നു. സിംഗപ്പൂർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നത്. വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ ആദ്യ വരികൾ ഇപ്രകാരമാണ്– ‘Singapore became the first country in the world to perform an autopsy. (Autopsy) corpses of COVID-19 patients After a thorough investigation found that COVID-19 It doesn't really exist in the form of a virus. Rather, it is a bacterium that is exposed to radiation and causes human death from blood clotting.’

കോവിഡ്–19 രോഗം ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്നും രക്തയോട്ടം നിലച്ച്, ഓക്സിജനില്ലാതെയാണ് രോഗി മരണപ്പെടുന്നതെന്നും ഇതില്‍ പറയുന്നു. അതിനാൽ, രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്നത് കള്ളമാണ്, കോവിഡ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന രോഗം മാത്രമാണെന്നാണ് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനൊടുവിലെ കണ്ടെത്തലായി പറയുന്നത്. രോഗമുള്ളവർ ആസ്പിരിൻ 100mg, പാരാസെറ്റമോൾ എന്നിവ കഴിക്കണമെന്നും ഇതിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

കീവേർഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍, ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണിതെന്ന് കണ്ടെത്തി. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ഇതിൽ പറയുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല. അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിലുള്ളത്. കൊറോണ കുടുംബത്തിൽ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ചു രൂപപ്പെട്ട സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് കോവിഡ് 19 (Coronavirus disease 2019). മാത്രമല്ല, ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ചൈനയാണ് കോവിഡ്–19 ബാധിത മൃതദേഹത്തില്‍ ആദ്യമായി പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തുന്ന രാജ്യം.

തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍, പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നതുപോലൊരു അറിയിപ്പ് സിംഗപ്പൂർ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 2021ല്‍ സിംഗപുർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പും ലഭിച്ചു.

‘We are aware of a message circulating that Singapore has performed an autopsy on a COVID-19 patient, and alleged changes in treatment protocols. The content was attributed to the Ministry of Health, Singapore. This is NOT true.

FACTS – Singapore has not performed such an autopsy. The message states false information concerning the pathophysiology of COVID-19 infection, which is not borne out by current evidence. An earlier version of this circulating message, which mentioned Russia instead of Singapore, has also been exposed as untrue.’

ഇതിൽ നിന്നും പ്രചാരണം വ്യാജവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

∙ വാസ്തവം

സിംഗപ്പൂർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശം വ്യാജമാണ്. ഇതിലെ അവകാശവാദങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്.