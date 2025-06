ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ്–19 കേസുകൾ വീണ്ടും ഉയരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് കോവിഡ്–19 ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ തട്ടിപ്പാണെന്ന തരത്തിൽ ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. പൈപ്പിൽനിന്നുള്ള വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ എന്ത് ദ്രാവകം ഒഴിച്ചാലും പോസിറ്റീവ് ഫലമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വിഡിയോയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പ്രചാരണം. എന്നാൽ, ഈ അവകാശവാദം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ്–19 ഉണ്ടെന്ന ഫല ലഭിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോ. മുൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ.ജയരാജ് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ന തരത്തിലാണ് വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. ‘Dr.ജയരാജ് മുൻ മെഡിക്കൽകോളജ് സൂപ്രണ്ട്.’ എന്നാണ് വിഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പ്. എന്നാൽ, ഏത് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് സൂപ്രണ്ടാണെന്നൊന്നും ഇതിൽ പറയുന്നില്ല.

വിഡിയോ നിരീക്ഷിച്ചാൽ, അബോട്ട് എന്ന കമ്പനിയുടെ കോവിഡ്–19 റാപിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റാണ് വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ‘Abbott Panbio Covid-19 Ag’ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൽ (ടെസ്റ്റ് കാസറ്റ്) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അബോട്ടിനെക്കുറിച്ചും പ്രസ്തുത കിറ്റിനെക്കുറിച്ചും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്പനിയാണ് അബോട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. 2021ലാണ് വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന കിറ്റ് ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിലിറക്കിയത്. മൂക്കിൽനിന്നുള്ള ‘nasal swab’ സാമ്പിൾ/സ്‌പെസിമെൻ ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് കിറ്റാണിത്. വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചല്ല ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ടെസ്റ്റ് കിറ്റില്‍ ശരിയായ ഫലം ലഭിക്കുകയുമുള്ളു.

മൂക്കിൽനിന്നുള്ള സാമ്പിള്‍ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ കൃത്യമായ ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നിവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്– ‘The contents of this kit are to be used for the professional and qualitative detection of SARS-CoV-2 antigen from nasal swab. Other specimen types may lead to incorrect results and must not be used.’ ഇതിൽനിന്നും, കൃത്യമായ സാമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ, തെറ്റായ രീതിയില്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിനാലാണ് വിഡിയോയില്‍ കാണുന്നപോലെ പോസിറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായി.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും പരിശോധിച്ചു. ടെസ്റ്റ് കാസറ്റിലേക്കാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിൾ/സ്‌പെസിമെൻ ഒഴിക്കുന്നത്. ഈ കാസറ്റിൽ കോവിഡ്–19 ആന്റിബോഡികളുണ്ട്. നേരിട്ടു വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതുവഴി ഇതിലെ പിഎച്ചിനു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ഫലം കാണിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. ഇക്കാരണത്താൽ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ ഒട്ടും ഫലപ്രദമല്ല, തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സയൻസ് ഡയറക്ട് എന്ന ജേർണലിലെ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്–

‘A likely explanation for the interference could be an altered pH in these solutions, which could modulate the function of the antibodies coated in the test line. An optimal pH, stabilized by the supplied buffer, must be critical for true positivity. Deceitful methods may easily lead to misuse of COVID-19 antigen rapid tests and result in false-positive results; however, this does not prove that these tests are unreliable when performed correctly’.

∙ വാസ്തവം

കോവിഡ്–19 ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ തട്ടിപ്പാണെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.