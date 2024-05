പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തടയാൻ രൂപീകരിച്ച ശക്തി കലക്ടീവിന്റെ ഭാഗമായി ബൂം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫാക്ട്ചെക്ക് മനോരമ ഓൺലൈൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്



കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ടെന്നും ഇപ്പോൾപ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ പറഞ്ഞെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പ്രസംഗത്തിൽ, ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഖർഗെ പറയുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.വൈറൽ പോസ്റ്റ് കാണാം

ഛത്തീസ്‌ഗഡ് ചൗപാൽ എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലിലാണ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, "ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങളായിരിക്കും" എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് പോസ്റ്റ്

∙ അന്വേഷണം



കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഖർഗെയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വിഡിയോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. യഥാർത്ഥ പ്രസംഗത്തിൽ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെക്കുറിച്ചാണ് ഖർഗെ പറയുന്നത്.



ഞങ്ങൾ നടത്തിയ കീവേഡ് പരിശോധനയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസംഗം 2024 മെയ് 3-ന് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി.

ഈ വിഡിയോയുടെ 12:02–ാം മിനുട്ടിൽ ഖർഗെ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, "അഹമ്മദാബാദ് വളരെ വലുതും പ്രശസ്തവുമായ ഒരു നഗരമാണ്. ഇവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയും സർദാർ പട്ടേലും ദാദാഭായ് നവറോജിയും നിരവധി മഹാന്മാരും ഇവിടെ ജനിച്ചു, അവർ ഗുജറാത്തിനെ മഹത്തരമാക്കി. ഗാന്ധിജി. സർദാർ പട്ടേൽ, ഭുലാഭായ് ദേശായി, വിത്തൽഭായ് പട്ടേൽ, നമ്മുടെ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ മാവലങ്കർ ജി മുതൽ തുടങ്ങി എല്ലാ മഹത്തായ നേതാക്കളും രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തു, അവരിൽ മൂന്ന് പേർ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റുമാരായി - സർദാർ പട്ടേൽ, മഹാത്മാ ഗാന്ധി, യു.എൻ. ധേബാർ... ഈ വ്യക്തികളെല്ലാം പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് അലങ്കരിക്കുകയും പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, "അതിനാൽ, ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിൽ ആ അടിത്തറ വളരെ ശക്തമാണ്, ആർക്കും അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും ധൈര്യമില്ല. കോൺഗ്രസിന് അന്ത്യമായെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് . ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ തകർക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രത്യയശാസ്ത്രമുള്ള ആളുകൾ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചത് ആശ്ചര്യകരമാണ്.

പ്രതിപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളാണ് ഖർഗെയുടേതെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.



∙ വസ്തുത



കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അന്ത്യമായെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് വ്യാജമാണ്



English Summary:Post circulating in the name of Mallikarjun Kharge about the Congress party is fake