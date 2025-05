ദേശീയപാത 66ന്റെ നിർമാണവും വീഴ്ചകളുടെ ഉത്തരവാദികളും ആരാണെന്ന ചർച്ചകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവരസത്തിലാണ്, ദേശീയപാത അതോറിറ്റി (എൻഎച്ച്‌എഐ) അവരുടെ കേരളത്തിലെ ഓഫിസിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയതു ഏതു സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്താണെന്ന ‘ഓർമപ്പെടുത്തലും’ ജനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കെയാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അവരുടെ കേരളത്തിലെ ഓഫിസ് പൂട്ടിപോയതെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരാണ് ഇവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് ദേശീയപാത നിർമാണം പുനരാരംഭിക്കുന്നതെന്ന വാദമാണ് ഉയരുന്നത്. ചോദ്യോത്തര രീതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും പ്രചരിക്കുന്നത്. വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

2006-2011 കാലഘട്ടത്തിൽ എൽഡ‍ിഎഫ് ഭരണവും 2011–2016 കാലഘട്ടത്തില്‍ യുഡിഎഫ് ഭരണവുമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണ് എൻഎച്ച്‌എഐയെ കേരളത്തിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതെന്ന തരത്തിലും അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട്.

ദേശീയപാത 66ന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരോഗമനങ്ങളില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ എൻഎച്ച്‌എഐ അവരുടെ കേരളത്തിലെ ഓഫിസ് നിർത്തി പോയിരുന്നു. പിന്നീട്, 2016ൽ പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണ് ഈ പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഈയടുത്ത് ഫേയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. '2013- വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കി, അധികം വൈകാതെ ഓഫിസ് താഴിട്ടുപൂട്ടി കേരളം വിട്ട ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടു വന്നത് 2016-ൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരായിരുന്നു.' എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ്.

പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കായി കീവേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്തു. 2024ൽ 15ാം കേരള നിയമസഭയിലെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ ഒരു മറുപടിയിൽ, പദ്ധതിയിൽനിന്ന് എൻ‍‌എച്ച്‌എഐ പിന്‍വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ സർക്കാരിനു നൽകിയ ഒരു കത്തിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. മറുപടിയിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്– ‘‘12.09.2014ല്‍ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ റീജിയണല്‍ ഓഫിസര്‍ നല്‍കിയ കത്തില്‍ കേരളത്തിലെ NH 17ന്റെ വികസനം, അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്ന് അതോറിറ്റി പിന്‍വാങ്ങുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.’’ സമാന പരാമർശമുള്ള വേറെ രേഖയും കണ്ടെത്തി. തങ്ങളുടെ ഭരണ സമയത്തു തന്നെ പദ്ധതിയിൽനിന്നും പിൻവാങ്ങിയ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാർ അയച്ച കത്തുകളുടെ പകർപ്പും ലഭിച്ചു. ഇതിൽനിന്നും, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നയിച്ച യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ദേശീയപാത വികസന പദ്ധയിൽ നിന്നും എൻഎച്ച്‌എഐ പിന്‍വാങ്ങിയിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി, പൊതുമരാമത്ത്–ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, ദേശീയപാത 66 പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എൻഎച്ച്‌എഐ പിൻവാങ്ങുന്ന‍ത് സംബന്ധിച്ച് 2014–15 കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്‌ഞാപനം അവർ പങ്കുവച്ചു.

തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, 2014ൽ 'The NHAI’s north zone office will be closed to cut the expenditure.' എന്ന് എൻഎച്ച്‌എഐ സീനിയർ ഓഫിസർ പറഞ്ഞതായി ഒരു വാർത്ത കണ്ടെത്തി. ദേശീയപാതയുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നതിലും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാ​ഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വിഴ്ചയും കാലതാമസവും കാരണം ഈ പദ്ധിയിൽ നിന്നുതന്നെ ദേശീയ അതോറിറ്റി പിൻവാങ്ങുകയാണെന്നും ചെലവ് ചുരുക്കാൻ ഓഫിസിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയുമാണെന്നും എൻഎച്ച്‌എഐ സീനിയർ ഓഫിസർ അറിയിച്ചതായി ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നു.

ശേഷം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2010 മുതൽ 2016 വരെയുള്ള വാർത്തകൾ മനോരമയുടെ ആർക്കൈവ്സിലും പരിശോധിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്,

ദേശീയപാത 45 മീറ്റർ വീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ 2010 ഓഗസ്‌റ്റ് 17ലെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്. ഇതിനായുള്ള ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സർക്കാർ ജില്ലാ കലക്‌ടർമാർക്കും ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ജനറൽ മാനേജർമാർക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. സ്‌ഥലമെടുപ്പിനു സംരക്ഷണം നൽകാൻ 2010 ഒക്‌ടോബർ 26ന് എസ്‌പിമാർക്കും നിർദേശം നൽകി.



പിന്നീട്, കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത നാലുവരിയാക്കി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സർവേ അന്നത്തെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ 2010ൽ നിർത്തി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കു പുതിയ വീടുവയ്‌ക്കാൻ സ്‌ഥലം നൽകുന്നതും ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികൾക്കായി ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്‌സ് പണിതു നൽകുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ്, സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് പ്രശ്‌നം ചർച്ച ചെയ്‌ത് തീരുമാനമാകുംവരെ സർവേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ നിർത്തിവയ്‌ക്കാനുള്ള നിർദേശം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കൊണ്ടുവന്നത്.

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 2010 നവംബറിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ മരവിപ്പിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്‌ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി ആരംഭിച്ച സ്‌പെഷൽ തഹസിൽദാർ ഓഫിസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി 2011 മാർച്ചിൽ നിർദേശിച്ചു. കരാർ ജീവനക്കാർക്കു വേതനം നൽകിയിരുന്നതും സ്‌പെഷൽ തഹസിൽദാർ ഓഫിസുകളുടെ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതും ദേശീയപാത വികസന അതോറിറ്റിയായിരുന്നു.



എന്നാൽ, രണ്ടു വട്ടം വിജ്‌ഞാപനം നടത്തിയിട്ടും സ്‌ഥലമെടുപ്പ് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശീയപാത നിർമാണത്തിനു വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്‌ഞാപനം റദ്ദാക്കി, നാലുവരിപ്പാത നിർമാണത്തിൽനിന്നു എൻഎച്ച്‌എഐ പിൻവാങ്ങിയതായി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. ഈ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അനിശ്ചിതത്വം നേരിട്ടപ്പോൾ സ്‌ഥലമെടുപ്പു നടത്താൻ ആരംഭിച്ച റവന്യു ഓഫിസുകൾ തുടങ്ങിയവ പൂട്ടാൻ എൻഎച്ച്‌എഐ നിർദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു മുൻപ് 2013ൽ, കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത വികസനം അനിശ്‌ചിതമായി നീളുന്നതിനാൽ പദ്ധതിയിൽനിന്നു പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഎച്ച്‌എഐ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിനു കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ‌നടപ്പാകാത്ത പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി കോടികൾ പാഴാക്കുന്നതിനെ കംപ്‌ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ വിമർശനവും ഉയർന്നു. സംസ്ഥാനം സഹകരിക്കാതെ പദ്ധതി വൈകുകയും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന സ്‌ഥിതിയാണെന്നു അന്ന് അവരുടെ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.



എൻഎച്ച്‌എഐയുടെ ഓഫിസുകളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. 2014ലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. എങ്കിലും, ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി പൂർണമായും സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും ഓഫിസ് അടച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. ദേശീയ പാത 66ന്റെ വികസനവും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുറന്ന ഓഫിസുകൾ, പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിർത്തലാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

∙ വാസ്തവം

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 2014ൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ദേശീയ പാത 66ന്റെ വികസനത്തിൽനിന്നും പിന്‍വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ, ഇതേ തുടർന്ന് ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി പൂർണമായും സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും ഓഫിസ് അടച്ചു പോയിട്ടില്ല. പദ്ധതിക്കായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പും നിർമാണവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ ഘട്ടങ്ങൾ പലതിലും പദ്ധതിക്കായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ചെലവു വഹിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ പല ഓഫിസുകള്‍ പൂട്ടിയിരുന്നു. പിന്നീട്, 2016ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണ് പദ്ധതി വീണ്ടും സജീവമാക്കിയത്.