ആർബിഐ പുറത്തിറക്കിയതെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നാണയമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി തേടി നിരവധി പേരാണ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ഫാക്ട് ചെക്ക് ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറായ 8129100164ലേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചത്. വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

പ്രസക്തമായ കീവേഡുകളുപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ 1,00,000 രൂപയുടെ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് സമീപകാല പോസ്റ്റുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.2016 മുതൽ ഇതേ ഫോട്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

ആർബിഐ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള നാണയം 20 രൂപയുടെ നാണയമാണ്. 100 രൂപയുടെ സ്വർണ നാണയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രചാരത്തിലുള്ള നാണയമല്ല. ഇത് ശേഖരിക്കാനോ നിക്ഷേപിക്കാനോ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളിയൻ നാണയമാണ്.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ വിവിധ അവസരങ്ങളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി 100, ₹150, ₹350 എന്നീ മൂല്യങ്ങളുള്ള നാണയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതായുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, 2019 ഒക്ടോബർ 02-ന്, ഗാന്ധിജിയുടെ 150-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ₹150-ന്റെ ഒരു സ്മരണിക നാണയം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു

ഈ നാണയങ്ങൾ പൊതു പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഈ നാണയങ്ങളെ സ്മാരക നാണയങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ നാണയങ്ങൾ നോൺ സർക്കുലേറ്റിങ് ലീഗൽ ടെൻഡറിന് (NCLT) കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് മിന്റിങ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മുംബൈ, കൽക്കട്ട, നോയിഡ, ഹൈദരാബാദ് ശാഖകൾ വഴി വിവിധ അവസരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുറത്തിറക്കിയ സ്മാരക നാണയങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും, ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നാണയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിടത്തും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മിന്റ് വെബ്സൈറ്റിലും സ്മാരക നാണയങ്ങൾ കാണാം. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ 50 പൈസ, ഒരു രൂപ, രണ്ട് രൂപ, അഞ്ച് രൂപ, പത്ത് രൂപ, ഇരുപത് രൂപ എന്നീ മൂല്യങ്ങളിലാണ് നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. 50 പൈസ വരെയുള്ള നാണയങ്ങളെ 'ചെറിയ നാണയങ്ങൾ' എന്നും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉള്ള നാണയങ്ങളെ 'രൂപ നാണയങ്ങൾ' എന്നും വിളിക്കുന്നു. 2011 ലെ നാണയ നിയമം അനുസരിച്ച് 1000 രൂപ വരെ നാണയങ്ങൾ നൽകാമെന്നും ആർബിഐ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.

∙ വാസ്തവം

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നാണയം പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രചാരണം വ്യാജമാണ്.

English Summary: Reserve Bank of India has not issued Rs 1 lakh coin-FactCheck