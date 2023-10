ഒരു മുസ്‍ലിം യാത്രക്കാരി ബസിൽ കയറാനായി കൈകാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ബസ് നിർത്താത്തതിനാൽ കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾ സർക്കാർ ബസുകളും മറ്റ് പൊതു സ്വത്തുക്കളും നശിപ്പിച്ചെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരു വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വിഡിയോയുടെ വസ്തുത പരിശോധിക്കാൻ മനോരമ ഒാൺലൈൻ ഫാക്ട്ചെക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരില്‍ 8129100164 ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

തലയിൽ തൊപ്പി ധരിച്ചവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കൂട്ടം പരസ്പരം ആക്രോശിക്കുന്നതും ബസുകൾക്ക് കല്ലെറിയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ കർണാടകയിൽ സ്ത്രീകൾക്കു ബസ്സിൽ സൗജന്യ യാത്ര ആനുകൂല്യം നൽകിയിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മുസ്‍ലിം സ്ത്രീക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നിർത്താതിരുന്ന ബസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണിത്. കേന്ദ്രത്തിലും എത്രയും പെട്ടന്നുതന്നെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്ന കുറിപ്പ്.

വിഡിയോയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഗൂഗിൾ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് വഴി തിരഞ്ഞപ്പോൾ, വിഡിയോ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വാർത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു. യൂട്യൂബിലെ കീവേഡ് സെർച്ചിൽ 2019 ജൂലൈ 5-ന് സൂറത്തിൽ നടന്ന ആൾക്കൂട്ട അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും കണ്ടെത്തി. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് ലഭ്യമായ ഒരു വിഡിയോ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി.

രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകങ്ങൾക്കെതിരെ റാലി നടത്തണമെന്ന പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ച പൊലീസ് റാലിക്ക് അനുമതി നൽകിയില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ പ്രതിഷേധക്കാരും പൊലീസും തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ രോഷാകുലരായ ജനക്കൂട്ടം പൊലീസിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു.

വൈറലായ വിഡിയോയിലെ അതേ ദൃശ്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നൻപുര പ്രദേശത്ത് റാലി നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടയാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഘർഷമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയതായും പറയുന്നു.

ഇതിൽ നിന്ന് ജനക്കൂട്ടം കല്ലെറിയുകയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈറൽ വിഡിയോ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് വ്യക്തമായി.

∙ വസ്തുത

മുസ്‍ലിം സ്ത്രീ ബസിൽ കയറാനായി കൈകാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ബസ് നിർത്താത്തതിനാൽ കർണാടകയിലെ ജനം ബസുകൾ നശിപ്പിച്ചെന്ന അവകാശവാദം തെറ്റാണ്. ജനക്കൂട്ടം കല്ലെറിയുകയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈറൽ വിഡിയോ കർണാടകയിൽ നിന്നല്ല, ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്നാണ്.

