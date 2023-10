ഇത് വിപണിയിൽ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചാണക ജൂസോ? സത്യമറിയാം | FactCheck

‘മോദി സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയിൽ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ചാണക ജൂസ്’ എന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരു വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ വസ്തുത പരിശോധിക്കാൻ മനോരമ ഒാൺലൈൻ ഫാക്ട്ചെക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരില്‍ 8129100164 ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

‘മോദി സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയിൽ 50 രൂപയ്ക്ക് രുചികരമായ ചാണക ജൂസ് വിൽപനയ്ക്ക്’ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള അടിക്കുറിപ്പ്.

വിഡിയോയിലെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് തിരയലിൽ Kaka Koottam Tamil എന്ന യൂട്യൂബ് പേജിലും ഞങ്ങൾ ഈ വിഡിയോ കണ്ടെത്തി.

വിഡിയോയുടെ വിവരണത്തിൽ ഹാസ്യാത്മക ചിത്രീകരണം മാത്രമാണിതെന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. വിഡിയോയുടെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ തിരഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വി‍‌ഡിയോയിൽ YourBrownFoodie എന്ന വാട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഫുഡ് വ്ളോഗറായ യുവര്‍ ബ്രൗണ്‍ ഫുഡ്ഡിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്തി.

പേജിലുള്ള കൂടുതൾ വിഡിയോകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുരയിലെ ഒരു കടയെ കുറിച്ച് 2023 മേയ് 1ന് പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്ത മഥുരയിലെ ഭാംഗ് എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയ ഒരു വിഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു.

മഥുരയിലെ ഭാംഗ് എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് വിഡിയോ.ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞപ്പോൾ ഹോളി അടക്കമുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ കശുവണ്ടി അടക്കമുള്ള ഉണക്കപ്പഴങ്ങൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ലഹരിയടങ്ങിയ ജ്യൂസാണിതെന്ന് വ്യക്തമായി.മഥുരയിലെ ബബ്ബു ഭാംഗ് എന്ന കടയിലാണിത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്.

∙ വസ്തുത

മഥുരയിലെ ഒരു ഭാംഗ് കടയില്‍ ഭാംഗ് ജൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് ചാണക ജ്യൂസ് എന്ന പേരില്‍ തെറ്റായി പ്രചരിക്കുന്നത്

