അംബാനിക്കല്യാണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതുവരെ കെട്ടടിങ്ങിയിട്ടില്ല.ഇതിനിടെ അനന്ത് അംബാനിയുടെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ സൽമാൻ ഖാനും ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിഷേകിനും ബച്ചന്‍ കുടുംബത്തോടൊമൊപ്പം ഐശ്വര്യയും മകളും ചിത്രങ്ങളിലില്ലാത്തതും ചർച്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ വൈറൽ ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ചിത്രത്തിന്റെ വാസ്തവമറിയാം.



∙ അന്വേഷണം



അനന്ത് അംബാനിയുടെ വിവാഹത്തിൽ സഹോദരി അർപ്പിത ഖാനൊപ്പം സൽമാൻ ഖാനും ഐശ്വര്യ റായിയും ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറൽ ചിത്രത്തിലുള്ളത്.



വൈറൽ ചിത്രം റിവേഴ്സ് ഇമേജിൽ തിരഞ്ഞപ്പോൾ റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിത്രം തിരഞ്ഞപ്പോൾ, സൽമാൻ ഖാൻ ഐശ്വര്യ റായിയ്‌ക്കൊപ്പമല്ല, തനിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങൾക്കായി പോസ് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും ലഭിച്ചു. കുറച്ചു നേരം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് സഹോദരി അർപ്പിത ഖാനൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം.

ഈ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ സൽമാൻഖാനൊപ്പം ഐശ്വര്യറായ് ഇല്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്.



പിന്നീട് വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ ഐശ്വര്യയും മകൾ ആരാധ്യയും പങ്കെടുത്ത വിഡിയോകളാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു വിഡിയോയിൽ വൈറൽ വിഡിയോയിലെ അതേ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഐശ്വര്യയും മകൾ ആരാധ്യയും ക്യാമറകൾക്ക് മുൻപിൽ പോസ് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു.വിഡിയോ കാണാം

ഐശ്വര്യയും മകളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ വിഡിയോ മനോരമ ന്യൂസും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.വിഡിയോ കാണാം

ഈ വിഡിയോയിൽ ഐശ്വര്യയുടെ വസ്ത്രവും മകൾക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രവും വൈറൽ വിഡിയോയിൽ സൽമാൻഖാനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഐശ്വര്യയുടെ ചിത്രവും ഒന്നാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. സൽമാൻ ഖാനും സഹോദരി അർപ്പിത ഖാനുമൊപ്പമുള്ള വൈറൽ ചിത്രത്തിൽ മകൾക്കൊപ്പമുള്ള ഐശ്വര്യയുടെ ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.



∙ വസ്തുത



സൽമാൻഖാനൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന ഐശ്വര്യ റായിയുടെ വൈറലായ ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പ്രചരിക്കുന്ന അവകാശവാദം തെറ്റാണ്

English Summary:The viral picture of Aishwarya Rai posing for pictures with Salman Khan has been edited