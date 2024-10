ലക്ഷക്കണക്കിനു ഭാഗ്യാന്വേഷികൾ കാത്തിരുന്നതായിരുന്നു തിരുവോണം ബംപർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ്. ഈ വർഷത്തെ തിരുവോണം ബംബർ TG 434222 എന്ന ടിക്കറ്റിന്. വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏജന്റ് ആയ ജിനീഷ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. 25 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനം.ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച ഭാഗ്യവാനെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെയും ഇന്ന് രാവിലെ വരെയും വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.



ഇതിനാൽ തന്നെ ഏറെ അഭ്യൂഹങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തിരുവോണം ബംപർ അടിച്ച ഭാഗ്യവാൻ എന്ന പേരിൽ ഒരാളുടെ ചിത്രമടക്കമുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. പ്രചാരണത്തിന്റെ വസ്തുത പരിശോധനയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ട് ചെക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പ്രചാരണം വ്യാജമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.



∙ അന്വേഷണം



ഭാഗ്യവാൻ കണ്ണൂർ സ്വദേശി. ഇന്ന് നറുക്കെടുത്ത കേരളസം സ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഓണം ബംബർ നറുക്കെടുപ്പ് ഭാഗ്യശാലി കണ്ണൂർ പാനൂർ സ്വദേശി ശ്യാം മൊട്ടേമ്മൽ. വയനാട്ടിൽ ബന്ധുവീട്ടിൽ പോകവേ എടുത്ത ടിക്കറ്റിനാണ് ആണ് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ആലപ്പുഴ മാവേലി ബെസ്റ്റ് ബേക്കറി ബേക്കറി വർഷങ്ങളായി നടത്തിവരികയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാനൂരിലെ പാറാടാണ് സ്വദേശം എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഒരു യുവാവിന്റെ ചിത്രവും പോസ്റ്റിലുണ്ട്. പോസ്റ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണാം.



ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ പേരിലാണ് ന്യൂസ്‌കാർഡ് പ്രചരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പം നൽകിയ വിശദീകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു.



കീവേഡ് പരിശോധനയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കർണാടക സ്വദേശി അൽത്താഫാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണം ബംബർ സമ്മാനമായ 25 കോടി നേടിയതെന്ന വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു. വാർത്തകൾ കാണാം



ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് കർണാടക സ്വദേശി അൽത്താഫാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണം ബംബർ സമ്മാനമായ 25 കോടി നേടിയതെന്ന് വ്യക്തമായി.

∙ വസ്തുത



ഓണം ബംബർ പാനൂർ സ്വദേശിക്കാണെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം വ്യാജമാണ്.കർണാടക സ്വദേശി അൽത്താഫാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണം ബംബർ സമ്മാനമായ 25 കോടി നേടിയത്.



English Summary: The image circulating that the Onam bumper belongs to a native of Panur is fake