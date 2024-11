നവംബർ 20നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഫലപ്രഖ്യാപനം നവംബർ 23-നാണ്. 'ലഡ്‌കി ബഹിൻ യോജന' പ്രകാരം വനിതാ വോട്ടർമാർക്ക് 1500-ൽ നിന്ന് 3000 രൂപയായി ധനസഹായം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് MVA അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്, ശിവസേന (ഉദ്ധവ് ബാല സാഹിബ് താക്കറെ), നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (ശരദ്‌ചന്ദ്ര പവാർ) എന്നിവരടങ്ങിയതാണ് മഹാ വികാസ് അഘാഡി (എംവിഎ) സഖ്യം.

ബിജെപിയുടെ ഭരണകക്ഷിയായ മഹായുതി സഖ്യവും ഏക‌്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ശിവസേനയും അജിത് പവാറിന്റെ എൻസിപിയും ചേർന്നാണ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ തന്റെ പാർട്ടി മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് ശിവസേന (ഉദ്ധവ് ബാലാസാഹിബ് താക്കറെ) നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരു വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മറാത്തി വാർത്താ സ്ഥാപനമായ പുധാരി ന്യൂസിന്റെ ലോഗോയുള്ള വാർത്താ ഗ്രാഫിക് വ്യാജമാണെന്നും റാവുത്തിനെ ആരോപിച്ച് ചാനൽ അത്തരം പ്രസ്താവനകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.വസ്തുതയറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

വൈറൽ ഗ്രാഫിക്കിൽ പുധാരി ന്യൂസിന്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്. 'ഉദ്ധവ് താക്കറെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് 3000 രൂപയും ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് കൂടുതലായതിനാൽ ന്യൂട്രീഷ്യൽ ഡയറ്റ് സ്കീമിന് കീഴിൽ പ്രതിമാസം മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് 6000 രൂപയും നൽകും' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വാർത്താ ഗ്രാഫിക് പ്രചരിക്കുന്നത്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നുള്ള റാവുത്തിന്റെ ചിത്രവും പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉദ്ധവ് താക്കറെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സഞ്ജയ് റാവത്ത് അത്തരം പ്രസ്താവനകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. ഇത്തരം വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും തന്നെ എവിടെയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. വൈറൽ ഗ്രാഫിക്ക്‌സിലെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ടിന് താഴെയുള്ള വാചകം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.ഇത് ഗ്രാഫിക്കിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തതായുള്ള സൂചന നൽകി.

2024 നവംബർ 13-ലെ റൗത്തിന്റെ പത്രസമ്മേളനം ഉൾപ്പെടുത്തി പുധാരി ന്യൂസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലെ ടെംപ്ലേറ്റും ഫോണ്ടും വൈറൽ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വ്യക്തമായി.വിഡിയോ കാണാം.

പുധാരി ന്യൂസിന്റെ എഡിറ്റർ തുളസീദാസ് ഭോയിറ്റുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. വൈറൽ ഗ്രാഫിക്‌സ് വ്യാജമാണെന്നും റാവുത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ച് മറാത്തി ഔട്ട്‌ലെറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. "ഇത് വ്യാജമാണ്, കൂടാതെ ഗ്രാഫിക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് പുധാരി ന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ വസ്തുത

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വോട്ട് ചെയ്താൽ മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.വൈറൽ വാർത്ത വ്യാജമാണ്.

